Horario del sorteo del Gordo de Navidad 2025: cómo seguir, minuto a minuto

El sorteo del Gordo de Navidad 2025 se jugará esta semana, el viernes 26 de diciembre a las 21 horas, anunció el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Con un pozo total superior a los 1750 millones de pesos, este esperado evento captará la atención de miles de apostadores bonaerenses en busca de fortuna y un cambio de vida.

Para seguir el sorteo en directo, la transmisión oficial estará disponible en el canal de YouTube de Lotería de la Provincia. Finalizado, la página web del organismo publicará la nómina completa de ganadores. LA NACION ofrece su monitor de loterías y quinielas, herramienta que actualiza rápidamente los números de juegos de azar y facilita el control de boletas.

El Gordo de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año (Foto: @BAprovincia)

El organismo bonaerense confirmó $1.755.750.000 en premios para la edición 2025. La estructura presenta cifras muy significativas para los primeros puestos, aplicables exclusivamente al billete entero. El Primer Premio superará los $800 millones. El segundo otorgará $250 millones, el tercero $65 millones, el cuarto $25 millones y el quinto premio $12 millones, conformando un atractivo esquema de ganancias.

Los tickets para participar ya están disponibles en la red de agencias de la provincia de Buenos Aires. El sistema permite dos formatos: el billete entero ($50.000) y la opción de fracción ($5000). Los apostadores pueden elegir su número entre el 000000 y el 99.999 en cualquier agencia autorizada, personalizando así su jugada.

Para proteger la inversión, la agencia entrega el boleto con un porta-billete especial. Este resguardo es crucial para proteger el papel térmico del calor y la luz solar, asegurando la legibilidad del comprobante en caso de premio. El reglamento contempla, además de los premios mayores, recompensas por terminaciones del primer premio y aproximación hasta la quinta posición.

Diferentes loterías provinciales organizan importantes sorteos de fin de año Pixabay

A modo de referencia, en la edición 2024 del Gordo de Navidad, el número 81.476 ganó el primer puesto, con un único ganador que obtuvo $500.000.000 gracias a un billete adquirido en Munro, Vicente López. El 99.556 fue segundo, vendido en Mar del Plata por $150.000.000. Los premios restantes distribuyeron montos millonarios fraccionados en diversas localidades de la provincia bonaerense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA