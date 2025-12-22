Resultado del Quini 6: cuáles fueron los números de la suerte para ganar más de $6000 millones en el sorteo del domingo 21 de diciembre

Muchos se preguntan cuáles fueron los números de la suerte en el sorteo del Quini 6 del domingo 21 de diciembre, en el que se repartieron $6000 millones.

Hubo 85 jugadores que triunfaron en la modalidad “Siempre Sale” y se repartieron más de $70 millones cada uno.

Los números ganadores, en cada modalidad del juego de azar, fueron:

Tradicional Primer Sorteo: 14-22-27-33-39-44

La Segunda: 03-07-24-31-39-44

Revancha: 10-17-26-27-32-40

Siempre Sale: 06-17-19-22-29-41

Los resultados del Quini

El próximo sorteo del Quini 6 se dará este miércoles 24 de diciembre a las 21.15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe. Como no hubo ningún ganador en el último sorteo, el pozo acumulado se estima que es de $6.700 millones.

¿Qué es el Quini 6?

Es un juego poceado, es decir, que el monto que se ofrece en premios (pozo) es variable, y corresponde a un porcentaje de lo recaudado. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se desarrolla desde 1988.

¿Cómo jugar al Quini 6?

El Quini 6 es un juego de azar en el que el apostador elige 6 números entre el 00 y el 45 para ganar un premio establecido mediante un pozo. Las apuestas se toman en la agencia de lotería más cercana, donde el agenciero cargará los números del jugador en la capturadora de apuestas y le dará en retorno un ticket que acredite el juego.

Aunque el objetivo máximo del juego es acertar los 6 números, los que acierten cinco de seis tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis, el tercero.

El Quini 6 es organizado por la Lotería de Santa Fe

El Quini 6 propone tres variantes:

Tradicional

Revancha

Siempre sale

Para jugar a la Revancha, La segunda y al Siempre Sale es necesario haber participado del sorteo de la Tradicional. Los montos de las apuestas varían según el juego y están sujetos a actualizaciones por parte de los organizadores.

¿Cuál fue el mayor premio en la historia del Quini 6?

Al ser un juego cuyo premio depende de la recaudación, los montos que los miles ganadores del Quini 6 a lo largo de la historia se llevaron a sus casas variaron. El récord máximo sigue fresco: en julio de 2021, un cordobés de Villa María retiró de la agencia $362.830.402. El afortunado ganador, cuya identidad no se hizo pública por motivos de seguridad, había acertado los 6 números, que fueron el 05, 19, 11, 41, 16-25.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 horas, y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación. Desde su creación en 1988, el Quini 6 es organizado por la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe.

La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y por streaming en la cuenta de YouTube oficial.

Los números de los distintos sorteos de la Lotería de Buenos Aires y de otros juegos de azar se pueden controlar en el monitor de loterías y quinielas de LA NACION.