Bernardita Barreiro: “Estoy en un momento de concreción en mi vida”

No es un diminutivo. Bernardita se llama, oficialmente, la menor de los seis hermanos Barreiro. Y la pequeña de la familia ya está grande. A los 29 años, lanzó un proyecto profesional que siente que la representa con solidez y que tiene como correlato un momento de madurez y concreción en su vida. La pandemia tuvo algo que ver; la movida se dio en un contexto de aislamiento por COVID 19, con espacios públicos cerrados y una vida social que se ciñó a lo más íntimo del ámbito familiar. “Solamente salía para ir a visitar mis padres –cuenta-. En su casa, mi mamá tiene un taller, así que nos poníamos a hacer cosas juntas”.

Capitaliza su experiencia como modelo en la campaña de su marca, la producción fue diseñada por ella misma.

Lo de ellas no era jugar a las cartas o mirar televisión como suelen hacer otras madres e hijas para pasar el tiempo, sino tornear, fundir, engarzar avíos, modelar. Y, de a poco, lo que surgió como una actividad para hacerse compañía en una etapa de confinamiento, fue dando lugar a una colección de joyas contemporáneas y clásicas. Pasaron los meses, Bernardita Barreiro y Silvia Prandi siguieron creando, dándole continuidad a esa etapa de experimentación que cobró forma de emprendimiento y se lanzó en agosto de 2021. “A las dos nos gusta mucho el arte y lo pensamos como pequeñas piezas de arte para usar –explica-. Me resulta extraño que haya resultado de esta manera con mi mamá. Probamos, jugamos hasta que salió algo que nos gustaba. No fue un objetivo inicial, se nos fue dando”. La flamante emprendedora renunció al trabajo que hizo durante cuatro años en Holi, la línea de ropa de su hermana Dolores Barreiro, y apostó todas las fichas a su marca: Bernardita Things.

- ¿Por qué se llama así y no Bernardita Jewelry por ejemplo?

- Porque yo siempre quise hacer objetos. Esta es una marca que empieza con joyas y ya contiene en sí misma su posibilidad de expansión, no es un solo rubro sino una idea más global. Cuando terminé el colegio, me anoté en la carrera de Diseño Industrial, que dejé cuando empecé a trabajar de modelo. Y es eso lo que me gusta: diseñar cosas. Las joyas hoy por hoy me dan esa posibilidad. De la experimentación salieron líneas variadas: una con animales, otra inspirada en el sol...

Hacer accesorios es para Bernardita un punto de partida, le gusta crear todo tipo de objetos

- Bueno, ¡hasta hay chapitas de Maradona!

- Sí, eso surgió porque arrancamos haciendo una serie de chapitas y una amiga le quería regalar a su novio una de Diego Maradona. Yo la diseñé con el 10 de un lado y la firma del otro. Gustaron mucho. Al final terminé haciendo varias porque me las pedían. Hay chapitas únicas y hay otras que sí se repiten. Tenemos distintos universos.

- ¿También hacen carteras?

- No, tenemos algunas piezas antiguas restauradas por nosotras, desde un collar de feria hasta una cartera con engarce o pulseras de mármol. No las hacemos, las transformamos o simplemente las elegimos y conviven con la colección. Mi casa siempre estuvo llena de cosas antiguas. Ya retirado, mi papá se volvió aficionado de coleccionar, ellos son de ir a anticuarios y ferias. Así que no sólo hay piezas mías: me gusta dar con el punto de encuentro entre lo hallado y lo creado . Es como que hoy todos mis mundos se juntaron. Siempre quise tener una tiendita donde curar cosas lindas, resignificar hallazgos y ahora se conjuga con esto de crear piezas nuevas, propias. Con ese criterio voy a en abrir un showroom.

Cartera antigua restaurada por Bernardita Things

- ¿Qué tendrían como denominador común todos estos objetos?

- Cierta curaduría estética y que son piezas atemporales, me interesa lo que perdura.

"Una amiga le quería regalar a su novio una chapita de Diego Maradona. Yo la diseñé y al final terminé haciendo varias porque me las pedían"

- ¿Cómo funciona el proceso creativo?

- A veces yo propongo una idea y mi mamá me ayuda a encontrar la manera de concretarla. Ella aprendió joyería así que tiene mucha técnica. Y, además, se la pasa “rescatando” estos elementos y materiales que encuentra. Trae unas piedras, por ejemplo, y yo me inspiro en qué transformarlas.

- Un poco como la escultura…

- Sí. De hecho, usamos una técnica donde esculpimos un modelo en cera y lo replicamos en bronce. Es un acercamiento a la escultura. Yo siempre hice arte, pero dibujaba y pintaba, ahora busco también por acá.

Además de hacer piezas propias, Bernardita restaura hallazgos antiguos, como este espectacular collar rescatado de una feria gentileza

- ¿Qué otros materiales usás?

- Corales, ahora estamos haciendo varias cosas con ámbar.

-Dicen que ámbar tiene poder protector…

-Sí, es calmante también. No es una piedra en realidad, el ámbar es una resina natural, lo que se formó debajo de muchas capas de tierra. Me encanta estudiar sobre estas cuestiones. Me gustan los materiales nobles. Tenemos la línea que te comentaba en bronce y también trabajamos en oro.

En bronce y enchapados en oro el catálogo de Bernardia Things incluye aros, collares, puseras, anillos y colgantes

- Te casaste hace muy poco, (contrajo matrimonio con la cineasta Agustina Macri en marzo de este año, en Argentina), ¿la alianza que usás la hiciste vos?

- Sí, con oro fundido. Bueno, este fue el principio de los anillos. En esa etapa experimental que te conté, usé oro que me regaló mi madre, de algunas joyas importantes de ella, para hacer los anillos. Fue a partir de ahí que tomó forma mi proyecto. Diseñé una cinta ancha, chata, y ahí se dio la concreción de la que te hablaba. Ponerme la camiseta de un proyecto, construir algo propio, cambiar de posición. Es algo que da mucha felicidad y a la vez mucho miedo. Es un muy buen momento, estoy aprendiendo a disfrutar de los procesos.

- Tiene que ver con tu vida en general.

- Sí, hay mucho de mí en esto. Recontra habla de mí lo que estoy haciendo. Sin duda, encontré esta puerta para volcar toda esta inspiración y todo esto que quiero decir. Es la primera vez que me pasa y quiero ir por ahí. Hoy pensaba que estuvo bueno todo el camino que fui haciendo para llegar acá.

Bernardita Barreiro se inspira con canciones, películas y emociones para crear sus colecciones gentileza

- ¿Con qué te quedaste de tu recorrido laboral?

- Trabajé de modelo y eso fue una experiencia muy enriquecedora: aunque no fue lo que me terminaba de llenar, me resultaba muy efímero. Gracias a eso viajé, estuve en Italia y volví, aprendí. Después trabajé en ropa con mi hermana, así como el modelaje es algo momentáneo, esto era un ciclo más complejo y creativo. Aprendí un montón sobre procesos y estuvo buenísimo. Cada experiencia me fue dejando aprendizajes que hoy vuelco acá.

“Construir algo propio es algo que da mucha felicidad y a la vez mucho miedo”

-Fueron aprendizajes que vinieron del ámbito de la moda y tu proyecto es moda también.

-Sí, aunque hice muchas cosas en moda, nunca fui una persona de seguir la moda como dictamen, siempre estoy muy atenta a lo que mí me va pasando con cada cosa. La inspiración la veo en todos lados y soy muy consumidora de algo diferente al fast fashion, no uso ropa de una temporada. Ese es uno de los pilares de lo que hago, un collar que te lo ponés hoy y también dentro de diez años. Me encanta nutrirme de la vanguardia, ver lo nuevo, pero en general me quedo con lo perdurable, lo más clásico.

- ¿Qué te inspira?

- Canciones, películas, una imagen, una emoción... Y viajar, me nutre mucho viajar. Ahora estuve en España y fue muy inspirador.

Pulsera Bernardita Things, de la línea de insectos

- ¿Vos sos autodidacta o tenés algún tipo de formación en diseño y realización de joyería?

- Yo fui aprendiendo mientras hacía. Las piezas las siento como una obra mía, que sale de mí y de mi experiencia. La herramienta del estudio está buena, sin dudas, pero yo no reniego haber vivido todo lo que viví como parte de mi formación. Es muy personal, fue así mi experiencia, no sé. Siempre el interés y el autoconocimiento me fueron llevando .

Bernardita debuta en rol de emprendedora con una potente colección de joyería

- ¿Qué meta te proponés con Bernardita Things?

- Me gustaría que mi marca viaje, que crezca, que se vaya transformando y se afirme en lo perdurable.

-Como vos.

-Como yo. Que me pueda acompañar.