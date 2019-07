Reseñas: The Game, de Alessandro Baricco

Un europeo rendido ante Silicon Valley

Tecnolatría: una sola palabra resume el gesto fundamental de Alessandro Baricco (Turín, Italia, 1958) en The Game. Adaptando la clasificación de Umberto Eco entre apocalípticos e integrados, Baricco es un integrado extremo: un europeo rendido ante Silicon Valley.

El italiano, autor de novelas famosas como Seda o la reciente La Esposa joven, estudió filosofía con Gianni Vattimo y luego se dedicó, además de a la literatura, a la crítica musical y la divulgación televisiva: es un intelectual conectado con su tiempo y sus audiencias, que ha recibido varios premios y alguna reprimenda por no reconocer las fuentes de su pensamiento. Vale acotar aquí que el libro no tiene referencias.

The Game (en el original lleva el título en inglés) empieza con una aclaración titulada "Username" (nombre de usuario), acerca de Los bárbaros (2006), la primera obra de Baricco sobre Internet, que fue leída erróneamente como una crítica a los jóvenes adoptantes de la tecnología. "Tenía que repetir una y otra vez que los bárbaros, como explicaba el libro, no existen, somos nosotros, todos nosotros, que estamos cambiando, y de modo espectacular", recuerda.

Esta vez, la probabilidad de un malentendido tiende a cero. Como un futurista de los años veinte, Baricco celebra de entrada: "Estamos viviendo un futuro que hemos enajenado al pasado, que nos pertenece, y que hemos deseado con fuerza. Este mundo nuevo es el nuestro: es nuestra esta revolución".

Somos sujetos y no objetos del cambio, entonces. Pocas páginas después, apela a las mayúsculas corridas para insistir (no repetiremos el recurso para no alarmar a los lectores): "Creemos que la revolución mental es un efecto de la revolución tecnológica y en cambio deberíamos entender que lo contrario es la verdad".

Tal afirmación sugiere que buena parte de las páginas restantes se dedicarán a describir esa "revolución mental". Pero, remedando el estilo, lo contrario es la verdad: The Game dice muy poco de qué cambios sociales o culturales (ni qué hablar, políticos o económicos) están detrás del cambio tecnológico.

Baricco tampoco dice mucho sobre qué queríamos dejar atrás: hace vagas referencias al belicismo del siglo XX, como si el XXI no tuviera ya su buena dosis de bombardeos e invasiones, y a cierto aferrarse a jerarquías e instituciones, como si las empresas transnacionales que dominan Internet fueran estructuras igualitarias. Hay que recordar que la reciente multa de 5000 millones de dólares a Facebook fue considerada una "picadura de mosquito" para una empresa que en el primer trimestre de este año reportó ingresos por 15.000 millones.

El italiano habla también de una "humanidad aumentada", y apunta a ese cíborg que vemos todos los días en la calle, ese cíborg que somos: una persona cuyo brazo dominante termina en un smartphone. ¿Y entonces? Seguimos leyendo. Su respuesta se parece un comercial de telefonía móvil.

Lo que sí tiene bastante desarrollo son los hitos tecnológicos. Previsibles, por otra parte. Ejemplos: la presentación del iPhone en 2007 es la fecha de nacimiento de la nueva era, del "Game". La derrota del campeón mundial de go por un software de Google en 2016 es el comienzo de la inteligencia artificial, quizás "un nuevo horizonte mental".

Pero basta de señalar debilidades. ¿Se le pueden reconocer hallazgos? Sin duda, el pensamiento por imágenes, representado en dos grandes metáforas. La primera la del título: "the game" (el juego) describe la situación actual de las sociedades globales, hiperconectadas por pantallas de inspiración lúdica. Aunque Baricco no llega a desarrollarla como marco teórico, la asociación entre comunicación y juego resulta un aporte valioso para entender aspectos clave de la revolución tecnológica; notablemente, su rapidísima difusión y su asociación con un sentido de libertad.

La segunda metáfora es la de un movimiento sísmico que provoca el surgimiento de una cordillera, y busca destacar la magnitud de los cambios, así como articular sus etapas. Para reforzarla, el libro incluye croquis geológicos figurados. La transformación es irreversible pero apenas está comenzando. The Game -a pesar de sus excesos de entusiasmo- aporta a una discusión imprescindible sobre el rumbo que podamos y queramos darle.

