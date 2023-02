Cartas de lectores: Dinosaurios, decir cualquier cosa, una carrera redituable

escuchar

Dinosaurios

El Presidente afirmó días atrás en su cuenta de Twitter, al defender a la ministra de la Mujer, que “los dinosaurios van a desaparecer”. ¿Significa que fósiles parasitarios que se encuentran en la política con diferentes maquillajes desde hace años y que nos han traído hasta aquí van a desaparecer? ¿Alguien nos puede explicar qué sentido tienen el Ministerio de la Mujer y sus millonarios gastos?

Si en la lista de los dinosaurios se incluye a todos los que mutan constantemente para mantenerse y vivir de la política –entre los que podría incluirse al propio Presidente–, es una buena noticia.

Felipe Manuel Yofre

Decir cualquier cosa

En nuestro país se podrían aplicar las palabras del filósofo español Julián Marías cuando describió a la primera república española: allí podía decirse cualquier cosa, con tal que no tuviera sentido ni contacto con la realidad.

A buen entendedor, pocas palabras.

Martín Emilio Mihura

Carrera redituable

Leí en la nacion los sueldos que cobran nuestros legisladores provinciales. Encima, muchos de ellos tienen un nivel de vida bastante más elevado que el que brindarían esos abultados salarios, fenómeno que se da también en muchos de nuestros legisladores nacionales. Desde hace cuarenta años la carrera más redituable en la Argentina es la carrera política. Mientras eso continúe sucediendo, nuestro país jamás saldrá de la situación paupérrima en que se encuentra.

Adrián Blanco

Estrategia

Recuerdo cuando a Menem se le preguntó por qué durante su campaña electoral había dicho todo lo contrario de lo que en realidad estaba haciendo como presidente, y la respuesta fue simple y clara: porque si hubiera dicho la verdad de lo que pensaba, no lo votaba nadie. Y la mentira triunfó y lo llevó al poder, demostrando que la política, en su esencia, es sucia. Hoy día, respetables políticos opositores, haciendo honor a la verdad, advierten que, de llegar al poder, aplicarán políticas de shock, tan duras como imprescindibles, y que lo esperable es un sufrimiento mayor aún, inevitable para poder estabilizar la economía y corregir el rumbo. Y la verdad puede conducirlos a la derrota. De ninguna manera estoy sugiriendo que existen bondades en la mentira, pero sí estoy recordando que una vez un candidato que fue luego presidente nos sugirió que las estrategias políticas son importantes y deben ser diseñadas tomando especialmente en cuenta las actitudes y formación de los oponentes.

Alejandro Badino

Propuesta

La propuesta es simple: un asesor por legislador nacional o provincial, y todos los empleados públicos de cierto rango deben enviar sus hijos a la escuela y atenderse en hospitales públicos.

Claro… es como pedirle al zorro que salga del gallinero y trabe la puerta detrás de él.

Isidro Braun

Playa Chapadmalal

Desde hace años nuestra familia y varias amigas elegimos la playa de Chapadmalal como lugar muy tranquilo y dejamos distintos barrios de Mar del Plata para mudarnos aquí en época estival, para descansar. Encontramos tranquilidad, canto de pájaros, arboleda añosa, muy poco pavimento y familias del lugar, gracias a las cuales siempre tuvimos asistencia de los servicios esenciales, llámense electricistas, plomeros, pintores, además de un centro comercial. Pero desde hace un par de años este barrio, por así llamarlo, se transformó por una construcción galopante, con muchas casas para alojamiento de turistas. Pero el lugar no está preparado para esto. Si no estoy mal informado, esta zona no tiene un plan urbanístico o de uso del suelo. Es es decir, en un lote promedio de 600 a 700 m2 se pueden construir varias unidades de vivienda. Aclarando además que el lugar no cuenta con ningún tipo de servicios básicos (agua potable, cloacas y gas). Por otro lado, la tranquilidad de este paraje se derrumbó con la música electrónica, que durante el mes de enero comenzaba a las 17, hasta altas horas de la madrugada, en un balneario cercano, a escasos 100 metros de muchas viviendas, algunas permanentes y otras de veraneo. Estos festivales musicales, aparte de molestar a nivel acústico y seguridad, trajo drogas, consumo de alcohol, congestión vehicular en la ruta, y no favorece para nada la estadía de los que elegimos este paraíso como lugar de descanso. Me encantaría que las autoridades, tanto municipales como provinciales, tomen cartas en el tema. Estoy seguro de que existen muchos lugares aptos para este tipo de actividades, más alejadas de esta zona.

Miguel A. Basmadjian

“Hay que esperar”

Escribo en nombre de mi mamá, Noemí Blanc, que hace muy pocos días cumplió 90 años. Ella tiene un juicio contra la Anses por mala liquidación de haberes jubilatorios que data de 2006. Más de 16 años ya... La sentencia está firme y el juicio, ganado, pero nunca cobró lo que por derecho y por humanidad le corresponde. Y no hay día en que ella no me pregunte si hay “alguna novedad”. Su letrado dice que hay que esperar... No se cuánto más será posible. Ya enviamos quejas, reclamos y pedidos a la Anses, fui mil veces a Alsina 250, donde está el legajo, ya hablé con quien tuve en mi alcance, pero sigo sin poder responderle a mi mamá otra cosa que no sea... “hay que esperar”. Nadie responde, nadie se hace cargo, silencio total. No es justo.

María Fernanda Díaz

Autos abandonados

En la edición del domingo pasado leí la carta de la lectora Nora Petralli sobre los autos abandonados. Solo tiene que mandar las fotos del auto abandonado a autosabandonados@buenosaires.gob ar. Por lo menos a mí me lo solucionaron, se lo llevaron en 15 días.

Fabián Santini

