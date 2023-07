Piqueteros: una amenaza a la libertad y la propiedad

escuchar

Los recientes hechos de violencia ocurridos en la provincia de Jujuy, donde grupos de manifestantes atacaron la Legislatura provincial y cortaron rutas y calles en rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, son una muestra más de la decadencia moral y política que sufre nuestro país.

Estos sectores, lejos de ejercer un derecho legítimo a la protesta, se convirtieron en una fuerza de choque que pretende imponer sus intereses particulares por sobre el bien común, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos: la libertad y la propiedad.

Los cortes no son una forma de expresión democrática, sino una forma de extorsión y coacción. Al interrumpir el tránsito y el funcionamiento normal de los servicios públicos, estos grupos vulneran el derecho de los demás a circular libremente, a trabajar, a estudiar, a comerciar, a acceder a la salud y a la educación. Estos grupos no solo perjudicaron a los habitantes de Jujuy, sino también al resto del país, al afectar el transporte de mercancías, el turismo y la integración regional. Los grupos piqueteros no respetan la ley ni las instituciones, sino que recurren a la violencia y al vandalismo para imponer sus demandas, muchas veces infundadas o ilegítimas.

Los cortes son una expresión de la manipulación política que domina nuestra sociedad. Estos grupos se arrogan la representación de sectores sociales o ideológicos que no les han otorgado ningún mandato, se creen con derecho a decidir por los demás lo que es justo o injusto, lo que es bueno o malo, lo que es conveniente o inconveniente. Desconocen el principio de subsidiariedad, según el cual las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano posible a los afectados.

Ignoran el principio de soberanía popular, según el cual el poder reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus representantes elegidos democráticamente.

Esta forma de actuar, utilizando la violencia como medio de manipulación, son una amenaza al orden social y al progreso económico, desafían la autoridad del Estado y socavan la paz social, generan inseguridad jurídica y desalientan la inversión productiva, fomentan la dependencia del asistencialismo estatal y desincentivan el esfuerzo personal, obstaculizan el desarrollo de las potencialidades de cada individuo y de cada región.

Los cortes son una contradicción con los valores que defendemos desde La Libertad Avanza. Nosotros creemos en la libertad individual como valor supremo y fundamento de todos los derechos humanos. Creemos en la propiedad privada como garantía de la autonomía personal y fuente de riqueza social. En el Estado de derecho como marco para asegurar el respeto mutuo y la convivencia pacífica. En la democracia representativa como sistema para canalizar las demandas sociales y resolver los conflictos políticos.

Por eso, desde La Libertad Avanza nos oponemos firmemente a los cortes y proponemos medidas para erradicarlos o sancionarlos. Entre ellas:

• Prohibir la realización de cortes en la vía pública que interrumpan el funcionamiento normal de los servicios públicos y la circulación durante los días hábiles.

• Exigir al gobierno porteño que designe un espacio particular en donde la gente pueda manifestarse sin perjudicar a terceros.

• Castigar a quienes lleven a menores de edad a los cortes, quitándoles los subsidios o beneficios económicos que reciban del gobierno.

• Aplicar el Código Penal a quienes cometan delitos durante los cortes, como daños, lesiones, resistencia a la autoridad, atentado contra el orden constitucional, etc.

• Facultar a las fuerzas de seguridad para desalojar los cortes que no cumplan con las condiciones establecidas por la ley, usando la fuerza mínima indispensable y respetando los derechos humanos.

Además de denunciar y combatir los cortes, desde La Libertad Avanza queremos desenmascarar la complicidad que existe entre el gobierno nacional y los grupos violentos que los protagonizan. El kirchnerismo ha utilizado históricamente a estos grupos como una herramienta para presionar, extorsionar y desestabilizar a los gobiernos no alineados con su proyecto de masificación del Estado en cada estrato social. Desde que asumieron el poder, financiaron, apoyaron y utilizaron a las organizaciones sociales que han sembrado el caos y la violencia en distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. De forma directa o indirecta, avalaron y justificaron los actos vandálicos que han atentado contra las instituciones democráticas, como el Congreso de la Nación o la Legislatura de Jujuy.

El gobierno nacional no respeta la voluntad popular ni la diversidad política, busca imponer su visión totalitaria y autoritaria por sobre la Constitución Nacional y las constituciones provinciales, busca perpetuarse en el poder mediante el fraude, la corrupción y la violencia. Su objetivo central es distraer la atención de sus fracasos económicos, sociales y sanitarios con cortinas de humo y falsas banderas.

A modo de conclusión, los piqueteros y todo su accionar violento son una expresión de la Argentina vieja, decadente y fracasada. Nosotros queremos una Argentina nueva, pujante y exitosa. Una Argentina donde cada uno pueda vivir de acuerdo a sus valores y proyectos, sin interferir ni ser interferido por los demás. Una Argentina donde cada uno pueda disfrutar de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, sin abusar ni ser abusado por los demás. Una Argentina donde cada uno pueda contribuir al bien común y beneficiarse del progreso colectivo, sin explotar ni ser explotado por los demás.

Esa es la Argentina que soñamos. Esa es la Argentina que merecemos. Esa es la Argentina que vamos a construir.

Temas Actualidad política