100 por hora: Adorni enfrenta una avalancha de preguntas en Diputados mientras persisten las dudas sobre su patrimonio

Mientras crecen las dudas sobre su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió este lunes alrededor de 4800 preguntas de los diputados que deberá responder el 29 de abril, cuando asista a la Cámara baja a brindar su informe de gestión. El número de consultas llama la atención no solo por su volumen récord, sino también por la velocidad con la que se acumularon: se presentaron en apenas 48 horas, a razón de 100 preguntas por hora.

El jueves pasado se abrió el plazo para formalizar los interrogantes, luego de que la convocatoria fuera comunicada a los presidentes de bloques e interbloques. Según confirmaron fuentes parlamentarias a LA NACION, este lunes las consultas fueron remitidas a la Jefatura de Gabinete, que ahora podrá distribuirlas entre los distintos ministerios para elaborar las respuestas. El informe, idealmente, debe llegar a los legisladores antes de la sesión.

La cifra marca además un 45% más de preguntas que en la última presentación de su antecesor, Guillermo Francos, en agosto pasado. También representa un incremento del 18% respecto de la sesión informativa que hasta ahora había registrado más consultas -más de 4000-, en abril del año pasado, cuando el caso de la criptomoneda $LIBRA dominaba la agenda política.

La oposición en Diputados espera hacerle preguntas a Adorni sobre sus viajes y patrimonio Marcos Brindicci

La visita de Adorni al Congreso fue confirmada por él mismo durante la conferencia de prensa que brindó la semana pasada en la Casa Rosada. Allí informó la agenda legislativa del Gobierno, pero evitó responder preguntas de los periodistas sobre su incremento patrimonial. Por el contrario, anticipó que solo hablará “ante el juez”, una postura que podría replicar también frente a los legisladores.

De la sesión informativa participará el presidente Javier Milei, quien confirmó su presencia a través de X en señal de respaldo a su funcionario. “No me lo pierdo. Ahí estaré...!!! Ciao!”, publicó.

NO ME LO PIERDO.

AHÍ ESTARÉ...!!!

CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

La oposición aguarda ese momento para interrogarlo por las polémicas que rodearon al gabinete en las últimas semanas. No solo por el incremento patrimonial de Adorni, sino también por las últimas revelaciones judiciales del caso $LIBRA, que investiga los vínculos del criptoactivo con el entorno presidencial, incluido el propio Javier Milei y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Pero también hay expectativa política. Adorni construyó su perfil público en la confrontación: primero como usuario activo en redes sociales y luego desde el atril de la vocería presidencial, donde controlaba el ritmo y el encuadre de las conferencias. En el Congreso, en cambio, ese control se diluye: deberá responder preguntas incómodas y dar explicaciones sobre episodios que, hasta ahora, el oficialismo no logró cerrar. En Diputados ya proliferan pedidos de interpelación y solicitudes de informes vinculadas a sus viajes y propiedades.

El frente judicial también complejiza el panorama para el ministro coordinador. Tal como reveló LA NACION, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito por parte de Adorni.

Según la documentación analizada en el expediente, el funcionario adquirió el inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares, gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -de acuerdo con los registros oficiales- le otorgaron las propias vendedoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el mismo departamento.

La Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir “alternativamente” a ambas cámaras del Congreso una vez por mes para informar sobre la marcha del Gobierno. El último informe fue presentado por Francos en la Cámara de Diputados. Aunque se esperaba que esta vez fuera el turno del Senado, Adorni comenzará nuevamente por la Cámara baja.