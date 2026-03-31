Los bienes de Adorni: el fiscal Pollicita citó a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Caballito

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en la operación de compra del departamento del barrio de Caballito que hizo el año pasado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tal como reveló ayer de LA NACION, Adorni adquirió ese inmueble por un monto declarado de 230.000 dólares gracias a un préstamo de 200.000 dólares que -siempre según quedó asentado en los registros públicos- le hicieron las propias vendendoras, dos mujeres de 64 y 72 años sin relación previa conocida con él. A cambio, se constituyó una hipoteca sobre el departamento.

Datos del registro del departamento adquirido por Manuel Adorni y su mujer en la calle Miro

Nechevenko participó de esta operación y también de la compra de la casa de Indio Cua a nombre de la mujer de Adorni, Bettina Angeletti, justo un año antes, el 15 de noviembre de 2024.

LA NACION se comunicó esta mañana con Nechevenko, que respondió que no iba a dar información sobre el caso porque está en juego el “secreto profesional”.

El fiscal Pollicita -que tiene delegada la investigación por disposición del juez Ariel Lijo- ya le pidió toda la documentación a la escribana. Antes de tomarle declaración (la citó para después de Semana Santa), quiere hacerse de los documentos disposibles en los registros de la propiedad.

Estudiantes realizan una clase pública en la puerta de la casa de Manuel Adorni, en el barrio de Caballito Valeria Rotman

Por el momento, no planea citar a las mujeres que figuran como quienes le prestaron el dinero a Adorni para que les comprara el departamento, dijeron fuentes vinculadas con la investigación. Todo indica que el fiscal quiere tener primero los elementos necesarios para saber si deben presentarse como testigos o como partícipes de un posible delito.

Las mujeres que figuran como quienes le prestaron los 200.000 dólares a Adorni fueron Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años y que aparece en registros públicos como empleada de una editorial. LA NACION se comunicó ayer con Viegas, que dijo que no conoce a Adorni.

En cuanto a Sbabo, la mujer que atendió su teléfono celular dijo no ser ella, pero respondió que no conocía a Adorni y que no sabía si Sbabo lo conocía o no.

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