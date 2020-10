"La sociedad sabe que los problemas no son de este gobierno solamente. Por eso perdimos la elección", reconoció Negri Fuente: Archivo

Mario Negri, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, manifestó que "el Gobierno tiene que leer lo que pasa en las calles", y sacar de la agenda "la confrontación para reemplazarla por el diálogo".

En declaraciones al programa La Otra Vuelta (LN+), el dirigente también dejó en claro que Alberto Fernández "tiene que estar tranquilo, pero leer la realidad", porque si eso no ocurre "es hacer una democracia de la calle. Lo peor que nos podría pasar, si el Gobierno no lee la realidad. Tiene problemas algo más grandes que en el barrio. Entonces no hay que enojarse, sino estar sereno, tener una lectura sobre eso y actuar en consecuencia".

Según Negri, el pueblo argentino "ya no se chupa el dedo si la Justicia no es independiente". "La gente sabe cuando la Justicia actúa y cuando no. No se come el caramelo equivocado. En segundo lugar la sociedad sabe cuando colabora aislándose y sabe cuándo se pasa el tiempo y le restringen las libertades", amplió.

También lamentó que Alberto Fernández no haya sabido aprovechar la confianza que le depositó el pueblo al inicio de la cuarentena.

"La sociedad sabe que los problemas no son de este gobierno solamente. Por eso perdimos la elección", reconoció. Pero agregó: "Ahora, la gente sabe que el empoderamiento social que tuvo el presidente fue un marco de confianza ante una situación de un miedo terrible frente a un virus global. Pero también sabe que eso no era para que se lo agarre como capital político y lo administre él. Y que sobre eso cambie la agenda de la sociedad. Desde la última marcha hasta ahora, el gobierno ha incorporado una agenda de confrontación y no de diálogo. La Argentina necesita un diálogo para reconstruir el país. Porque somos Top Ten no solo en contagiados".

El diputado analizó: "La sociedad ha madurado mucho. Acá no pasa por discutir el pasado. La realidad es que hay que hacer un gran acuerdo en la Argentina. Para que no haya cada vez más pobres, para que no se caiga la industria, para que haya trabajo. ¡Dejémosnos de joder! ¡Dejen de macanear! Veinticuatro horas antes de esta marcha lanzan un proyecto innecesario, creando algo para controlar los medios y el odio. ¿Se creen que la gente se chupa el dedo? Aquí hay que gobernar con la ley, la República y terminar con la grieta. Estamos dispuestos a dialogar, pero con una agenda sobre problemas estructurales.

Puntualmente sobre la marcha de hoy, Negri la graficó como algo multitudinario en Córdoba. Pero no solo en la Capital. "Si vieran lo que es el interior profundo (que a veces el Gobierno desprecia diciendo que ahí están los ricos, pero que son los que alimentan la economía). La cola de autos que va hacia al centro de la ciudad de Córdoba está atascada por la cantidad de gente que salió. El pueblo ya no se chupa el dedo."

