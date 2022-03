24 de marzo: el Gobierno reveló documentos confidenciales de la dictadura que explican cómo luchar “contra elementos subversivos”

El Ministerio de Defensa presentó en su página web nuevos documentos digitalizados de la última dictadura, al cumplirse 46 años del golpe militar de 1976. Difundió así reglamentos e instrucciones que tenían carácter reservado y sostenían las acciones represivas en la etapa de mayor inestabilidad política de los últimos 50 años.

Se trata de copias digitales de actas y resoluciones de la Junta Militar, correspondientes al período 1976/1983, que se conservaban en los archivos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Los documentos están disponibles en la sección Archivos Abiertos de la página web del ministerio, que se pueden consultar en el sitio https://www.argentina.gob.ar/defensa/archivos-abiertos. En esa página se pueden descargar los documentos desclasificados.

“La incorporación de nuevos documentos permite dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, los organismos de derechos humanos y del Poder Judicial, brindando acceso público a una importante cantidad de documentación de valor histórico y/o judicial, para uso de la sociedad como de la Justicia, constituyéndose, por esto último, en un aporte significativo para los juicios de lesa humanidad”, explicó la cartera que conduce Jorge Taiana.

Entre los documentos se presenta una reglamentación “para la lucha contra elementos subversivos”, de agosto de 1976. Allí se define que se entenderá por subversión a “la acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales o la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes”.

Se añade en dicho reglamento que “el combate contra los elementos subversivos exige una particular educación moral del combatiente, ya que no se trata de la lucha franca y abierta que caracteriza a las operaciones convencionales, sino que por el contrario se ponen de manifiesto las más variadas particularidades del accionar clandestino, solapado y artero, que no vacila en poner en ejecución prácticas violentas que justifiquen la consecución del fin buscado”.

Nuevos documentos de la dictadura militar fueron desclasificados por el Ministerio de Defensa PABLO SENAREGA - Min. de Defensa

Se desclasificó, también, una “Instrucción para operaciones de seguridad”, elaborado en diciembre de 1976 por el Comando en Jefe del Ejército, con la firma del general Roberto Eduardo Viola. Allí se consigna el envío de ejemplares a distintas dependencias de la fuerza y se establece que la finalidad es “establecer bases doctrinarias para la capacitación y ejecución de operaciones de seguridad especialmente en el nivel de las fracciones tácticas menores”.

A lo largo de 197 páginas, el documento apunta a satisfacer las necesidades de “proporcionar conceptos precisos sobre el mejor proceder del combatiente individual y de las fracciones tácticas menores en la ejecución de operaciones de seguridad” y “proporcionar bases para la preparación y ejercitación de cuadros y tropas en este tipo de operaciones”.

Reglamentos navales

El Reglamento Orgánico de la Armada, de 1975, firmado por el almirante Emilio Eduardo Massera y de carácter confidencial, es otro documento incluido en los Archivos Abiertos. El comandante naval ordena imprimir 350 ejemplares y se incluye una planilla de control de correcciones, que recomienda varios cambios en el texto, escritos en forma manuscrita y en tinta roja.

También se accede al Reglamento Orgánico del Servicio de Inteligencia Naval, redactado en 1973, con la firma del vicealmirante Alberto Vañek.

El material recuperado exhibe una copia de la reglamentación para la Fuerza Aérea de la ley 19.101, que rige las pautas para el personal militar y una Directiva de las autoridades de esa fuerza para la “confección de los planteles básicos de personal”. Y se presenta, también, el Manual Orgánico para las Bases Aéreas Militares, de 1975, en el que se dispone que dichas instalaciones “tienen fundamentalmente funciones de apoyo operativo y, complementariamente, de sostén logístico”.

Se incluye, por otra parte, un informe de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), elaborado en 1978, sobre “antecedentes, fundamentos y alcances para un esquema de proyecto nacional”, dirigido al secretario de Planeamiento, general de división Carlos E. Laidlaw. Se trata de una respuesta a un pedido de opinión solicitado anteriormente por las autoridades militares.

El Ministerio de Defensa ampló los “Archivos abiertos”, con documentos digitales de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar PABLO SENAREGA - Min. de Defensa

A estos registros se suman documentos que ya habían sido difundidos con anterioridad. Por ejemplo, listas negras de artistas, músicos, intelectuales y periodistas, que habían sido recuperadas tras el hallazgo de “documentación sensible” en el subsuelo del edificio Cóndor, sede de la Fuerzas Aérea Argentina. En estos casos se clasificaban los artistas e intelectuales en cuatro categorías, según sus “antecedentes ideológicos marxistas”

El acervo documental conservado en el sitio Archivos Abiertos contiene actas de la Junta Militar, varias de ellas compiladas en seis tomos en 2014 por el entonces ministro Agustín Rossi, y el Informe Rattenbach, emitido por la comisión que tuvo a su cargo el análisis y la evaluación de responsabilidades de la guerra de Malvinas, de 325 páginas.