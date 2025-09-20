A 100 días de su arresto domiciliario, Cristina Kirchner recibió el apoyo de la militancia con una marcha en su casa

A 100 días de su arresto domiciliario por la causa vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner recibió el apoyo de la militancia que se dirigió hasta su departamento en el barrio de Constitución. Desde allí, la titular del Partido Justicialista (PJ) salió al balcón a saludar y arengar a sus seguidores.

Bajo la consigna “Cristina Libre, 100 días de injusticia”, La Cámpora y otros espacios afines al kirchnerismo convocaron a movilizarse este sábado a San José 1111, domicilio donde la exmandataria cumple con su condena a seis años de prisión por la causa vialidad.

“A 100 días del injusto encarcelamiento de la máxima dirigente del peronismo, el PJ vuelve a denunciar la persecución y proscripción por parte del Poder Judicial y sus cómplices y reclama por su inmediata liberación”, destacaron desde el espacio peronista en un comunicado que difundieron por redes sociales previo a la marcha.

Cristina Fernández de Kirchner en el balcón Captura TV

“La detención de Cristina Kirchner tiene un solo propósito. Convencer a la sociedad de que este modelo es lo único posible para la Argentina. Esta experiencia fracasada ya no tiene más nada para ofrecer y por eso intensifica la persecución contra cualquiera que se anime a expresar una idea tan sencilla como peligrosa: que hay una Argentina distinta”, esgrimieron desde el PJ.

La convocatoria fue definida a principios de esta semana en una cumbre en la sede del PJ de la que participaron legisladores nacionales, provinciales, intendentes y exfuncionarios que integran el frente de Fuerza Patria. Durante el mitin acordaron una serie de acciones políticas en torno a la campaña“Argentina con Cristina”, entre ellas, la marcha a la casa de Fernández de Kirchner en Constitución.

Cerca de las 15 horas, comenzaron a llegar los primeros manifestantes y algunos dirigentes, funcionarios y referentes de Unión por la Patria, entre ellos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, ambos laderos de la exmandataria.

“Es una condena injusta y una causa armada”, denunció Mendoza en alusión a la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad que fue confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza

“Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo”, apuntó la intendenta de Quilmes desde las inmediaciones de San José 1111. Así, la jefe de comunal se despachó contra la Corte Suprema y el Poder Judicial, a quienes acusó de “operar como un partido” a fines de impedir la candidatura de la expresidenta, quien a diez días de su sentencia se había postulado para competir como diputada en la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral.

En esa misma línea, la intendenta de Quilmes destacó el rol de la titular del PJ en las elecciones de la provincia, donde el peronismo le ganó a La Libertad Avanza (LLA) por 13 puntos. “Cristina fue garantía de esa unidad y que logramos el 7 de septiembre y también lo es de cara al 26 de octubre”, destacó Mendoza.

Militancia frente al departamento donde hace cien días empezó a cumplir su condena de prisión domiciliaria la ex presidenta Cristina Fernández. Saturday,Sep.20,2025 Hernan Zenteno - La Nacion

Como suele hacer desde que quedó detenida en su domicilio, la exvicepresidenta se asomó al balcón y comenzó a saludar a los allí presentes. Así, ante la mirada atenta de la militancia, Cristina Kirchner agradeció, cantó y arengó a los manifestantes convocados esta tarde con banderas y pancartas.

Esta mañana, la expresidenta había vuelto a cuestionar la gestión económica del Gobierno a través de un posteo de X, en el que se criticó la venta de dólares del Banco Central para contener la escalada del billete previo a las elecciones legislativas de octubre. Asimismo, aprovechó para enviarle una chicana por el escándalo de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo que involucran a su hermana Karina.

¡Che Milei! ¡Que olor a default!...



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

“¡Che Milei! ¡Que olor a default!“, ironizó al comienzo de su mensaje. “Te fumaste más de US$1000 millones en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, arremetió. Y en esa línea continuó: “¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’ [frase del ministro de Economía, Luis Caputo]… que acá la única banda… es ‘la banda del carry trade’ del Toto Caputo que, por segunda vez, se está llevando puesto el país como hizo primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!“.

Noticia en desarrollo