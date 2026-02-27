El Gobierno promulgó la ley del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Luego de que el Senado convalidara este jueves el acuerdo UE-Mercosur, el gobierno nacional promulgó la Ley N° 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea, que establece una asociación estratégica y comercial.

La sanción definitiva se produjo este jueves en una sesión especial del Congreso de la Nación. Horas después, el Poder Ejecutivo promulgó la norma, en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, a través del Decreto 111/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller Pablo Quirno.

" Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026″, establecieron.

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea reunió un amplio apoyo con el acompañamiento de la mayoría de los bloques, incluido el kirchnerismo. Obtuvo 69 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

El Gobierno celebró la aprobación del acuerdo a través de un comunicado que fue compartido por la Oficina del Presidente. “Representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”, expresó.

Con esta promulgación, la Argentina busca potenciar la competitividad de sus exportaciones, permitiendo que productos locales ingresen con beneficios arancelarios a un mercado de más de 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo.

“Constituye un avance significativo en el fortalecimiento institucional y en la consolidación de una relación internacional basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo, contribuyendo al crecimiento sostenible de la Nación”, destacó el Poder Ejecutivo.

Asimismo, el acuerdo funciona como un incentivo para la llegada de inversiones directas desde Europa hacia sectores clave como la energía, la minería y la tecnología.

La vigencia de esta ley representa la culminación de un proceso de negociación de larga data, situando al país en una nueva etapa de inserción internacional y fortaleciendo la cohesión del bloque regional frente a los desafíos del comercio global.