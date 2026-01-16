A pedido de Tapia, una esteticista rumana en Madrid fue gestora financiera de la AFA para cobrar US$8 millones

La Argentina todavía celebraba la tercera estrella obtenida en Qatar cuando la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) convocó a una mujer rumana que se dedica a la cosmética en un pueblo de Madrid para que le consiguiera un adelanto financiero por US$8 millones. A cambio de sus servicios, cobraría una comisión, según reconstruyó LA NACION en base a documentos oficiales de la entidad de la calle Viamonte, registros bancarios y comerciales.

La operatoria comenzó durante las primeras semanas de 2023, cuando el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, contactó a Reach Consulting SL, una sociedad desconocida, sin empleados ni oficinas, que figura registrada en Campo Real, un pueblo de 6000 habitantes en las afueras de la capital española.

En 2023, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, contactó a Reach Consulting SL y a su filial, Katla Estrategia SL.

Tapia buscaba liquidez inmediata para las cuentas de la AFA. Y para eso le asignó a Reach Consulting, creada pocos meses antes, la tarea de salir al mercado financiero internacional para “descontar” un contrato de US$8 millones que la AFA ya había firmado con la compañía Genius Sports por los derechos de imagen de la Selección y la Liga Profesional. En otras palabras, conseguir que una entidad financiera le adelantara a la AFA el dinero a cambio de una tasa.

La responsabilidad de la gestión recayó en Nicoleta Oana Trandafir, una rumana dedicada a la cosmética, reconstruyó LA NACION entre boletines oficiales de España, actas del Comité Ejecutivo, fuentes especializadas y otros documentos consultados. Socia única de Reach Consulting SL, Trandafir es apenas la cara visible de un entramado de sociedades fachada en España que utilizó la AFA para conseguir fondos frescos.

Nicoleta Oana Trandafir estudió Biología en la Universidad de Bucarest aunque vive en España hace 15 años.

Reach Consulting SL y su filial, Katla Estrategia SL, nacieron como empresas “gemelas” en abril de 2022 en Campo Real, a 40 kilómetros de Madrid. Ante las autoridades españolas, la primera se inscribió como una microempresa o sociedad unipersonal dedicada a realizar tratamientos de belleza, cosmética, masajes y peluquería.

Sin embargo, y pese al objeto social de Reach Consulting SL, la AFA firmó un primer contrato con ella el 10 de marzo de 2023 “con el fin de que negocie con un vehículo financiero internacional el descuento comercial del acuerdo con Genius Sports Technologies Ltd”, indica el documento al que accedió LA NACION. Se trató de un “adelanto del cobro” por el contrato de US$8 millones que había firmado la entidad por la cesión de los derechos de imagen de la Selección y La Liga para los videos que se utilizan en las casas de apuestas.

Por tales tareas, Reach Consulting cobraría el 1,5% del préstamo que consiguiera. “Correrá por cuenta de AFA cualquier gasto que pudiera surgir para la conclusión del encargo contratado, como los honorarios de abogados y contadores que precise”, agrega el acuerdo suscrito de puño y letra por Tapia y Víctor Blanco, entonces secretario general de la AFA y presidente de Racing Club.

Esta contratación fue, en rigor, la segunda intermediación que encaró la AFA por el mismo negocio. La entidad comunicó en los boletines del Comité Ejecutivo que Genius Sports había llegado de la mano de Stratega Consulting LLC, una compañía vinculada al santiagueño Fabián Marcelo Saracco. En ese caso, el acuerdo era que esta sociedad se quedara con el 30% de los contratos firmados con Genius Sports, una compañía que maneja datos deportivos a nivel global.

Saracco y su socio español Amoedo

La AFA suscribió más de un contrato con Genius Sports, como uno firmado en junio de 2021 por US$42 millones, cuyo 30% también se quedó Stratega Consulting. El entramado de sociedades lideradas por Saracco y por su socio español Melchor Israel Amoedo Merlín también tenía como base España, a través de la empresa Odeoma Gestión SL, que firmó una decena de contratos como agente comercial y recaudador de AFA a cambio de ese porcentaje.

El adelanto financiero

Tapia y Reach Consulting firmaron un anexo del primer contrato el 7 de junio de 2023 para agregar casi medio millón de dólares más a los fondos por US$8 millones citados inicialmente. Días después, el 1 de julio, Katla Estrategia emitió una factura desde su sede en Campo Real por US$95.400 bajo el concepto de “honorarios intermediación descuento financiero contrato Genius”, según pudo reconstruir LA NACION. Y en el detalle aparece un monto de US$6,3 multiplicado por el 1,5%. Ese documento no aclara, sin embargo, qué entidad concretó el préstamo.

No era la primera vez que la sociedad española recibía un giro de una de las compañías relacionadas a la AFA: TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y su esposa Érica Gillette, envió a su cuenta española 93.150 dólares en 2022, según los documentos revisados por este medio. Los balances de Katla Estrategia -presentados ante las autoridades españolas- reflejan su crecimiento patrimonial: sus activos crecieron el 600% en 2023 hasta llegar a los 400.000 euros.

TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y su esposa Érica Gillette envió a Katla 93.150 dólares en 2022

La supuesta oficina de estas compañías en este pueblo de 6000 habitantes, a unos 40 kilómetros de Madrid, no es más que una vivienda particular en un edificio residencial, según verificó LA NACION. Reach Consulting y Katla Estrategia mudaron su domicilio en 2024 a un local frente al Mediterráneo, en Roquetas del Mar, al sur de España.

Campo Real es un pueblo de 6000 habitantes, a unos 40 kilómetros de Madrid

Esa misma dirección comparten con otro puñado de sociedades como Aurum Consultores y Calidad SLU, Construcciones Edimar Almería SL, Aurum Fragrances SL y Publitex Gestión SL.

Nicoleta Oana Trandafir aparece mencionada, con uno u otro rol, en todas estas firmas, que se dedican a rubros tan diversos como la construcción, las finanzas y los tratamientos de belleza, entre otros.

La factura de Katla a la AFA por por 95.400 dólares

Trandafir estudió Biología en la Universidad de Bucarest, Rumania, aunque vive en España, donde trabaja desde hace 15 años como supervisora en la tienda Nelia Cosméticos, según consta en su perfil de LinkedIn. “Debe tenerlo desactualizado, porque hace varios años que ya no trabaja aquí”, dijeron desde el local. Sus contadores agregaron que, más allá de su especialización en cosmética, Trandafir “también se dedica a administrar sociedades”. LA NACION intentó hablar con ella, pero no respondió llamados ni mensajes durante los últimos días.

Los negocios de la AFA

La AFA multiplicó los contratos comerciales por auspicios de la Selección en los últimos años, especialmente después de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo en Qatar. En marzo de 2023, Tapia acudió a estas sociedades españolas en búsqueda de un adelanto de dinero, es decir, de fondos frescos para la entidad con sede en la calle Viamonte.

Días después de firmado el primer acuerdo con Reach Consulting, la Selección jugó dos partidos amistosos. El primero, la celebración en el Monumental de la tercera estrella ante el público argentino. El segundo, un partido contra Curazao realizado en Santiago del Estero, el pago de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA que está siendo investigado por la Justicia.

La fecha FIFA de junio coincidió con la firma del segundo contrato con la sociedad española para conseguir más fondos, que ocurrió una semana antes de que la Selección comenzara una gira por Asia (China e Indonesia), un destino importante para las finanzas de la AFA desde el punto de vista comercial.