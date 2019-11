El sector de los "pañuelos verdes" del Frente de Todos impulsa un proyecto de ley tras el mensaje favorable de Alberto Fernández Crédito: Frente de Todos

María Paula Etcheberry SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 10:18

Con el impulso de los últimos gestos a favor de la legalización del aborto del presidente electo Alberto Fernández, el sector de los "pañuelos verdes" dentro del Frente de Todos se prepara para empujar una vez más el proyecto de ley en el Congreso. Aunque Fernández, partidario de la despenalización, ya chocó con la oposición de la Iglesia, los legisladores del bloque que están a favor del aborto afirman que trabajarán para que se sancione la medida. Del otro lado, quienes se oponen a la legalización mantendrán firme su postura.

"El proyecto se va a discutir de todos modos. Es una decisión tomada y ya evaluada. Alberto Fernández sabe que es una decisión polémica, que genera reacciones como las de la Iglesia. La definición que dio Alberto [Fernández] sobre su postura en relación a la legalización del aborto es muy importante para el tratamiento en el Congreso", afirmó Mónica Macha, diputada que votó a favor del aborto en 2018.

En una línea similar, la diputada electa Victoria Donda valoró el mensaje de Fernández. "Tenemos un presidente que por fin dice abiertamente que está de acuerdo con terminar con la clandestinidad hacia las mujeres. Por supuesto que crecen las posibilidades de que se apruebe la ley", dijo Donda.

"Sabemos perfectamente que hay sectores de la iglesia que están en contra de la legalización. Y está bien que se expresen. No creo que eso modifique el panorama", completó Donda, sobre las declaraciones del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel "Tucho" Fernández, quien advirtió al presidente electo por su postura sobre el aborto.

Quienes están a favor del aborto incluso establecen una comparación con otras leyes que despertaron debates intensos, como la del divorcio o el matrimonio igualitario. "Alberto ha sido muy firme en su convicción sobre la necesidad de la legalización del aborto.

"Cuando se trata de ampliación de derechos, es sumamente importante la posición del Ejecutivo. Así lo fue en el divorcio con Raúl Alfonsín, en el matrimonio igualitario con Cristina Kirchner, y lo será en la legalización del aborto con Alberto. Es una discusión que no tiene vuelta atrás", expresó la diputada Cecilia Moreau.

"Alberto tiene una decisión tomada. Sabe que la Iglesia tiene una posición distinta y está bien que la tenga. Pero no va a tener ninguna repercusión ni marcha atrás", agregó Moreau.

Para los sectores que impulsan la legalización del aborto, no alcanzará solo con despenalizarlo, como pretende Fernández, en principio. "Tener todavía penalizado el aborto habla de un conservadurismo y una hipocresía muy grandes. Pero hay que ir por la legalización, porque tenemos un problema muy grave con las mujeres que mueren por abortos clandestinos", sostuvo Macha.

Y reconocen que, más allá de la postura del Ejecutivo, la decisión final pasará por el Congreso. "El problema de las mujeres se resuelve en el Congreso. Ahí es donde vamos a tener que trabajar para lograrlo", apuntó Donda.

Los que se oponen

Pero el Frente de Todos no es un bloque homogéneo. Figuras de peso como el gobernador tucumano Juan Manzur, o el presidente del PJ José Luis Gioja, se oponen a la legalización del aborto. También rechazan la medida un grupo no menor de legisladores. Y recientemente, Fernández se encontró con la oposición de la Iglesia, gran colaboradora para el presidente electo en otros temas como la lucha contra el hambre o la pobreza.

"No me gustaría instalar el tema [del aborto] de vuelta apenas asuma Alberto. Hay muchos otros temas más importantes, como el hambre, la emergencia económica, qué país queremos tener y qué país nos dejan. No es un tema para instalarlo como prioridad", dijo Gioja a LA NACION.

Sin embargo, los legisladores "celestes" del Frente de Todos no creen que las diferencias en torno al aborto puedan resquebrajar el bloque. "No creo que haya división ni conflictos. Integré una lista siendo públicamente celeste. Respeto mucho al otro sector, aunque pienso diferente. Creo que el Frente de Todos va a darle libertad a sus diputados a la hora de votar", afirmó Vanesa Massetani, diputada electa por Santa Fe, que el año pasado se opuso a la legalización del aborto.

"El año pasado, todos los bloques dieron libertad de acción. La mayoría tenemos el voto bien definido y no va a haber variación ni cambios", coincidió Gioja.

La semana pasada, Fernández asistió a la presentación del libro "Somos Belén" de Ana Correa. Rodeado de pañuelos verdes, brindó un primer guiño a quienes impulsan la legalización. Lo reforzó el domingo, en una entrevista con Página 12, en la que aseguró que presentará un proyecto propio sobre el tema aborto, "cuanto antes". Esto despertó la reacción de "Tucho" Fernández, quien mostró preocupación por la postura del presidente electo.