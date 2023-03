A qué hora habla Cristina Kirchner hoy, en Río Negro, tras la condena por corrupción

escuchar

Este viernes 10 de marzo, la vicepresidenta Cristina Kirchner habla por primera vez en público luego de que se conocieran los fundamentos del fallo en la causa de Vialidad, donde la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El motivo formal de su aparición es una invitación de la Universidad de Río Negro (UNRN) que la condecorará con un doctorado honoris causa.

Cristina Kirchner, además, brindará una conferencia titulada “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. Pero el foco está puesto en la posibilidad de que la vicepresidente haga su descargo sobre la condena por corrupción en la obra pública durante su gobierno.

Cristina Kirchner hablará a partir de las 18 horas, cuando comience el acto en la Universidad, que podrá seguirse a través de su canal oficial de YouTube, el de la UNRN y los distintos medios que cubran el evento.

Este jueves 9 de marzo se conocieron los fundamentos de la condenada por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, decisión que seguramente será apelada por su defensa ante la Cámara de Casación.

Se estima que Cristina Fernández de Kirchner responderá al fallo firmado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a quienes acusó de ser “un tribunal del lawfare”. En esa calificación también incluyó a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, Diego Luciano y Sergio Mola.

En el frente político propio, el evento se produce luego de que Cristina hiciera una alusión a la supuesta declaración off the record de Alberto Fernández, quien habría sostenido que, de ganar en las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) a otros candidatos de su espacio asociados a la vicepresidenta, pondría “fin a veinte años de kirchnerismo”. “Se dicen barbaridades que después se niegan”, apuntó la vice esta semana en su última aparición pública, como oradora en el cierre de un acto de homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Senado,

Operativo “Cristina vuelve” y proscripción

Durante ese mismo acto en el Senado, los asistentes corearon “Cristina Presidenta”, Sin embargo, la líder del Frente de Todos insisitó en que no será candidata del espacio porque está “proscripta”, tras la condena en la Causa Vialidad. Cabe aclarar que, al no estar el fallo ratificado en segunda o tercera instancia por la Corte Suprema de Justicia, ese impedimento es una consigna política pero no jurídica.

En su última presentación pública, la vicepresidenta hizo un comentario velado al Presidente y los asistentes corearon "Cristina presidenta" Prensa Senado

