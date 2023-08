escuchar

Las PASO nacionales son hoy, domingo 13 de agosto. En ese sentido, los ciudadanos argentinos que estén en el padrón deben acercarse a las urnas para definir los candidatos que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Este viernes, se instauró la veda electoral, por lo que algunas actividades están prohibidas para que la votación transcurra sin sobresaltos.

La restricción de expendio de bebidas alcohólicas no se aplica durante toda la veda: esta limitación arranca a las 20 hs del día anterior a la elección ― es decir que entró en vigencia el sábado 12―y se extiende hasta tres horas después de finalizado el acto electoral. Por lo tanto, no se puede comprar alcohol hasta las 21 de este domingo.

Vale recordar que el incumplimiento de la veda se considera un delito electoral. En consecuencia, aquellas personas que vendan bebidas alcohólicas en estos días les corresponde una pena de prisión de entre quince días y seis meses. Para evitar que se rompa esta normativa, los negocios que venden alcohol deben permanecer cerrados en el tiempo que dura la veda.

Hoy a las 21 hs se levanta la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas

Cuándo termina la veda electoral en las elecciones PASO 2023

De acuerdo con el cronograma publicado por la Cámara Electoral Nacional, el cierre de la campaña y el inicio de la veda se producen 48 horas antes de las PASO. Eso quiere decir que entró en vigencia el viernes 11 de agosto.

Además, desde las 8 y hasta tres horas después del cierre de los comicios de este domingo, está prohibido publicar resultados de encuestas, proyecciones o sondeos de opinión, pronósticos electorales, o referirse a sus datos, entre otras actividades.

Qué actividades están prohibidas durante la veda electoral

Según el artículo 71 del Código Nacional Electoral, hay ciertas actividades que están prohibidas para los candidatos y para los votantes durante la veda:

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.

La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.

Desde el sábado y hasta las 21 del domingo está prohibido portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

Quiénes deben votar en las PASO

Vale recordar que, tal como indica su nombre, en las PASO deben participar obligatoriamente todos los ciudadanos a partir de 18 años y hasta los 70. Esto aplica a las personas que se encuentran inscriptas en el padrón nacional electoral, independientemente de si están o no afiliados a un partido político. En tanto, entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo.

Elecciones 2023: ¿Qué pasa si no votás?

De cuánto es la multa por no votar

Quienes no hayan asistido a las urnas y no justifiquen su ausencia ante las autoridades electorales no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y, además, les corresponde una multa.

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa es de entre $50 y $500. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

