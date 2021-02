El mensaje de Patricia Bullrich tras la muerte de Abigail

La presidenta del PRO se refirió al caso y publicó un mensaje en redes sociales Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de febrero de 2021 • 12:16

Ayer por la tarde Abigail Jiménez, la niña de 12 años que fue noticia a nivel nacional luego de un control policial en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus le impidiera a su padre cruzar con el auto y con ella desde Santiago del Estero a Tucumán, falleció en su vivienda del barrio San Martín, en la ciudad santiagueña de Las Termas de Río Hondo.

Tras conocerse la muerte, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a su caso y publicó un mensaje en redes sociales con sus condolencias. "Estoy muy triste por la noticia de Abigail. Era una luchadora. No hay palabras que puedan apaciguar el dolor de la perdida de una hija. Todo mi apoyo a sus padres y sus seres queridos", escribió la exministra de Seguridad en sus redes sociales.

La enfermedad de Abigail, un cáncer de huesos conocido como sarcoma de Ewing, se hizo masiva en todo el país hace unos meses, cuando se viralizó la imagen de su padre, Diego, cargándola en brazos mientras cruzaba un control policial que antes le había impedido el paso en su vehículo.

El 16 de noviembre del año pasado, cerca del mediodía, la niña regresaba con sus padres desde Tucumán, de una consulta médica por fuertes dolores en su pierna, producto del cáncer que padeció por seis años. Al llegar al piquete policial del lado santiagueño, el oficial Williams Sosa les pidió los papeles y los permisos correspondientes y los retuvo allí. Entonces la menor se puso muy nerviosa y su padre la tomó en brazos y decidió ingresar así a Santiago del Estero.

Fuente: LA NACION

La imagen generó indignación en todo el país y puso en el foco de la agenda las irregularidades que se detectaron en todo el territorio con los controles de las fuerzas de seguridad.

A fines del año pasado Abigail había sido internada en el hospital de niños de la capital santiagueña, pero después pidió a sus padres irse a la casa en Las Termas de Río Hondo, donde se dispuso que se instalara todo el equipamiento médico y la medicación necesaria para su cuidado, con monitoreo constante, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.

"Abi se murió en paz, durmiendo, no sufrió ese momento", dijo ayer a LA NACION Carmen, su madre. "Abi nos pidió dar una vuelta en auto porque estaba lindo, fresquito, nublado y fuimos a pasear por la ciudad, por la costanera, yo la tenía y ella sacaba la cabeza por la ventana y le daba el viento. Sonreía, mija, cerraba los ojos y el viento le hacía el pelito para atrás. Cuando la vi así sentí algo raro en el pecho, una mezcla de alegría, tristeza, y ella me miró y me agarró bien fuerte la mano".

Una vez de regreso, dijo que estaba cansada y se acostó en la cama y se quedó dormida. A las 19.52 tuvo un paro cardiorrespiratorio.

Conforme a los criterios de Más información