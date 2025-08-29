Abogados piden detener a Netanyahu si visita la Argentina

Dos abogados vinculados a grupos palestinos presentaron un pedido para que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sea detenido si viene a la Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

El escrito, presentado por el abogado Rodolfo Yanzón y Raji Sourani, director del Centro Palestino por los Derechos Humanos, se presentó en nombre de allegados de quince personas integrantes Defensa Civil, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, que murieron en los ataques en Gaza.

El abogado Rodolfo Yanzon, cuando defendía a Apablaza

La presentación de Sourani y Yanzón, que en el pasado representó a Sergio Galvarino Apablaza Guerra, el exlíder guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, recayó en el juzgado del juez federal Sebastián Casanello.

Juez Sebastián Casanello Ricardo Pristupluk - Archivo

El escrito, al cual tuvo acceso LA NACION, sostiene que “ante la eventual llegada de Benjamin Netanyahu se ordene su inmediata detención con el objeto de ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional, o, en su defecto, se lo someta a proceso en territorio argentino”.

De esa forma, el juez tiene ya dos causas en las que recibió pedidos de detención de Netanyahu, según fuentes del tribunal.

Una tiene como fiscal a Gerardo Pollicita e invoca “jurisdicción universal” en el pedido de intervención de la justicia argentina.

El Fiscal Gerardo Pollicita Santiago Filipuzzi / LA NACION - Archivo

En otro expediente anterior, donde también se pidió la detención de Netanyahu, interviene el fiscal Guillermo Marijuan. Allí, el fiscal consultó a Cancillería si recibió una alerta contra Netanyahu. La respuesta fue negativa. Luego consultó a Interpol si había una circular roja o alguna otra alerta sobre Netanyahu. También le respondieron que no. En ese caso, la presentación previa había llegado de parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación de derechos humanos, HIJOS.

A partir de la información recibida de la Cancilería y de Interpol, Marijuan pidió el rechazo del pedido de detención y propuso el cierre del caso.

Frente a la otra solicitud, Pollicita también pidió el rechazo. Ahora Casanello debe resolver. Todo indica que, sin impulso de los fiscales, los pedidos serán denegados.

La Casa Rosada había anunciado que Netanyahu podía visitar a Milei en Buenos Aires en septiembre. Luego se puso en dudas. Este viernes se informó que Netanyahu solicitó reunirse con Milei en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas, que se realizará en Nueva York.