Aborto legal: los cambios de voto decisivos para la sanción de la ley

Fueron un puñado de votos, pero su salto de la lista del rechazo -o de la abstención- hacia el apoyo terminó siendodecisivo para volcar de manera determinante la votación a favor de la sanción de la histórica ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación en el país.

La nómina es corta y está integrada por los oficialistas Silvina García Larraburu (Río Negro) y Sergio Leavy (Salta), quienes dieron un giro de 180 grados y pasaron del rechazo de 2018 al voto "verde" esta madrugada.

A ellos se sumó la independiente Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), quien hace dos años atrás se abstuvo, molesta por la férrea oposición del colectivo a favor de la legalización del aborto a aceptar reformas en el texto del proyecto que había aprobado la Cámara de Diputados.

Ayer, la joven senadora patagónica argumentó su cambio al mencionar que no le es indiferente "el drama del aborto clandestino, que provoca muertes y criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad". "Creo que esta ley no le cambia en nada a los que se oponen, pues será una ley a la que no tendrán que apelar", sentenció Crexell.

Así, con la suma de estos tres senadores, la ley pudo ser sancionada por 38 votos a favor y 29 en contra, una abstención y cuatro ausentes.

Por su parte, García Larraburu justificó su cambio de voto en la necesidad de apoyar a "una mujer libre, que pueda decidir por su propia conciencia". "Mi voto es un voto deconstruido, es un voto afirmativo", cerró García Larraburu su intervención.

La legisladora fue la única integrante de la bancada kirchnerista, en aquel momento escindida del PJ, que en 2018 votó en contra del proyecto que, como ahora, había llegado al Senado con la aprobación de la Cámara de Diputados.

"La propuesta que hoy desarrolla nuestro Gobierno es integral, superadora, que dialoga de frente con el Plan de los Mil Días, pensada para que nadie tenga que interrumpir su embarazo por vulnerabilidad económica", aseguró la senadora, en alusión a la otra ley que sancionó ayer el Senado.

Leavy, en tanto, también giró 180 grados en relación a la postura que adoptó hace dos años, cuando en el gobierno de Mauricio Macri se habilitó, por primera vez, el debate del aborto en el Congreso.

"Personalmente me opongo, odio el aborto y creo que ningún legislador está de acuerdo en el aborto", arrancó Leavy, que en 2018 votó en contra de la legalización del aborto como diputado nacional.

Ahora, el senador salteño aseguró que "en 2018 era una ley totalmente diferente" y que "esta ley tiene un articulado mejorado" para justificar su cambio de postura. "No es lo que uno quisiera, pero me di cuenta que esto no se trata de mí, no es una situación de mi creencia, de mi formación, es una situación que le compete a muchas mujeres", concluyó.

Ausencias claves

Tampoco hay que olvidar el papel clave que jugaron las ausencias obligadas de los oficialistas Carlos Menem (La Rioja) y José Alperovich (Tucumán), que diezmaron el voto del sector "celeste".

También se ausentaron a la hora de la votación los "celestes" Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos-San Luis) y la opositora Clara Vega (La Rioja)

Si bien durante la jornada corrieron versiones sobre una aparición de último momento para votar en contra desde su lugar de internación, alimentadas por su médico personal Luis De la Fuente, Menem terminó ausentándose.

Quien confirmó la ausencia de Menem fue su propia hija, Zulemita, quien poco antes de las 23, dijo en la red social Twiter que su padre "aún está en coma inducido". Dio así por tierra con las versiones de un posible voto en contra del proyecto por parte del senador riojano.

En tanto, el tucumano Alperovich no sólo confirmó su ausencia en el debate sino que, al inicio de la sesión, se conoció que había pedido una nueva prórroga de la licencia, que vencía pasado mañana, ante las acusaciones por violación de parte de una de sus sobrinas que pesan en su contra

La nueva licencia fue votada a mano alzada en el inicio de la sesión. No se pudo conocer el detalle de la extensión del permiso ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner no se preocupó por leer el texto del senador.

Con esta nueva prórroga, el senador tucumano sumará más de un año alejado de su función. La primera licencia la solicitó en noviembre del año pasado, pocos días después de conocerse que una sobrina suya lo había denunciado ante la Justicia por violación, entre otros delitos.

