Abren los teléfonos secuestrados y buscan indicios de licitaciones arregladas

La justicia federal dispuso la apertura de los teléfonos secuestrados el viernes a los funcionarios y empresarios que aparecen mencionados en los audios que aluden a supuestos pagos de coimas en la Agencia de Discapacidad (Andis)

Los teléfonos corresponden a Diego Spagnuolo, extitular de Andis, quien fue encontrado el viernes por las fuerzas policiales.

A Spagnuolo le allanaron la casa, le requisaron los autos y le secuestraron dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes, cuando estaba a punto de irse en su camioneta Nivus, de su casa del barrio Altos de Campo Grande, en Pilar.

También fue allanado el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis Daniel María Garbellini. Su teléfono también será abierto.

Lo mismo le pasó a los empresarios Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina Captura

El fiscal federal Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación, busca presuntos sobornos en el área que Spagnuolo tenía a su cargo.

Los expedientes, documentos y teléfonos celulares secuestrados serán revisados para identificar si existen indicios de licitaciones o compras arregladas para beneficiar a la droguería Suizo Argentina.

En paralelo, la justicia continuaba este sábado la búsqueda de Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, que el viernes llegó a irse en su auto antes de que llegara la policía. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Jonathan, donde estaban su mujer y sus hijos, encontraron una caja de seguridad con la puerta abierta y banditas elásticas tiradas en el piso, según reveló el viernes LA NACION.

Noticia en desarrollo