Acto en La Plata: Bordarenko cuestionó a la gobernación de Kicillof y pidió a su militancia “cuidar los votos”

En el marco del acto en La Plata para lanzar la campaña en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Bondarenko, el excomisario que lidera la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la tercera sección electoral, tomó la palabra y llamó a la militancia libertaria a “cuidar los votos”. Además apuntó contra la gobernación de Kicillof por la inseguridad.

“Soy un policía que viene a hacer política. Voy a ser vigilante toda mi vida lamentablemente. Yo no les voy a contar lo que se vive en la calle, lo saben más que nadie. Cada uno de nosotros somos una bolilla dentro de un bolillero para los delincuentes. Todos los días la están girando y sacan un número. Cuiden ese voto, el de su familia y el de sus amigos. Convenzan a todos para que vayan a votar así podemos gritar ‘kirchnerismo nunca más’”, expresó en un discurso efímero.

Además continuó: “Lo único que les pido es lo siguiente: el 7 de septiembre siéntanse empoderados como si fueran un soldado de San Martín para cuidar ese voto, que nos va a sacar de esto. Ustedes son los responsables y protagonistas”.

Maximiliano Bondarenko encabezará la lista de LLA en la tercera sección electoral.

Bondarenko dio un discurso corto para dar lugar al resto de oradores, entre ellos Francisco Adorni, y no atrasar el turno del presidente Javier Milei. Para no explayarse, el candidato expuso un hecho de inseguridad que ocurrió esta semana para evidenciar la inseguridad en la Provincia. “Emilse y Esmeralda son dos hermanas de González Catán que el miércoles pasado viajaban en moto. Iban por la ruta 21 a un taller mecánico y cuando subieron a la vereda dos motochorros -con dos ocupantes en cada una- las encañonaron como si fueran dos chacales. Una moto de un lado y otra del otro, como atacan las hienas y otros animales depredadores”, comenzó. Acto seguido, el excomisario contó que una de ellas fue baleada en la mano y otra en el pecho -quien murió a causa del impacto- y sostuvo: “Esto es lo que viven los bonaerenses todos los días. Mirémonos todos porque por la ineficacia de un gobernador tal vez alguno mañana no esté“.

Este mismo jueves por la mañana, Bordarenko, que está dando sus primeros pasos en la política, declaró que los policías de la Bonaerense “aman” a Patricia Bullrich y que “casi en su totalidad” van a votar a La Libertad Avanza. "No solamente tenemos 100.000 efectivos [el total de la fuerza] que van a acompañar, no hay que olvidarse de los de seguridad privada, que son parte del sistema y están golpeadísimos, con sueldos bajísimos. Mucho de ese personal es retirado de las Fuerzas Armadas y tiene que ir por un rebusque en empresas de seguridad privada porque la jubilación no alcanza", dijo.

En tanto, explicó: “Todo el que tiene puesto el uniforme tiene sintonía con la ministra de Seguridad. Fue una de las primeras personas que tuvo gestos de amabilidad y protección para los que tienen un uniforme. La Policía de la provincia de Buenos Aires la ama, solo porque vio que cuidó a sus efectivos en el momento en que los tenía que cuidar".

Bondarenko también apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien lo acusó de liderar un grupo de policías que hacían política partidaria a favor de su candidatura y buscaban rebelarse ante las autoridades actuales de la fuerza. Al respecto, arremetió: “No entiende que los azueles son los buenos y los encapuchados son los malos. No entiende a una persona que a las 3 a.m. le patean una puerta y siente el frío del metal de una pistola en la cabeza, le tapan la boca con olor a porro y le piden que los lleve a los cuartos de los chicos. Es una entradera, algo que le hiela la sangre a una persona que lo sufre. No tiene ni idea el ministro Alonso de vivir en un barrio, de lo que es sufrir un hecho delictivo, cuando te entran cuatro patas y te tiran al piso para robarte lo que ni siquiera tenés. Como dice el Presidente: los de azul son los buenos, los otros los malos. El ministro Alonso nunca lo entendió“.