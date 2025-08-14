El duro mensaje de Montenegro a Vidal por oponerse al acuerdo entre Pro y LLA

El intendente de General Pueyrredón y candidato a senador bonaerense, Guillermo Montenegro, le dejó una dura crítica a la diputada nacional y compañera de partido María Eugenia Vidal este jueves en el acto de lanzamiento de la campaña bonaerense en La Plata. Su mensaje aparece en medio de una fuerte interna dentro de Pro tras su acuerdo con el partido de Javier Milei en la ciudad y provincia de Buenos Aires. “Acá no hay lugar para los tibios”, apuntó.

El malestar por el acuerdo electoral mostró su cara más visible entre los referentes del espacio de Mauricio Macri. Vidal fue una de las primeras en manifestarse en contra y posicionarse del costado “rebelde”. La exgobernadora bonaerense y presidenta de la Fundación Pensar hizo pública su oposición a la alianza. La manifestación más clara fue cuando contestó a una publicación de la cuenta oficial de Pro Ciudad que anunciaba el pacto.

Allí, respondió con un video en formato GIF con un conocido meme donde ella es protagonista, en el cual muestra cómo su cara pasa de una sonrisa forzada a una expresión de desilusión. También votó a favor de proyectos incómodos para la Casa Rosada, como la emergencia pediátrica, la cual Milei vetará.

María Eugenia Vidal en el Bunker PRO Fabián Marelli - LA NACION

Este jueves Montenegro, integrante de Pro y candidato a senador bonaerense por la alianza, dejó un sutil mensaje a Vidal. “Hace décadas que veo al kirchnerismo llenar de miseria la provincia de Buenos Aires, que veo defender a los delincuentes, cómo les explican cómo usurpar y defenderse de las usurpaciones”, comenzó su discurso tras subir al escenario.

Allí procedió a señalar que el próximo 7 de septiembre, fecha de los comicios en la provincia, se discuten dos modelos: “Uno kirchnerista que defiende a los chorros, los privilegios, los usurpadores; y otro que somos nosotros, que defendemos al que labura, la libertad, el esfuerzo”.

La diputada respondió con su publicación al anuncio del acuerdo hecho por la cuenta oficial de Pro Ciudad (X: @ProCiudadBsAs)

Luego habló sobre su trabajo en Mar del Plata, donde fue denunciado por sus políticas contra cuidacoches y protagonistas de tomas de inmuebles, a quien califica como “fisuras”. “Para que sepan, nosotros creamos una patrulla municipal. Esa patrulla para defender a los vecinos de los fisuras, trapitos, usurpadores. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Me denunció penalmente“, señaló.

Fue entonces que apuntó contra Vidal y quienes no están a favor del acuerdo: “¿Saben una cosa? Acá no hay tibios. Acá hay mucho huevo. En septiembre le tenemos que decir nunca más a los chorros, al garantismo idiota, a los privilegios, al kirchnerismo. Por eso el 7 de septiembre tenemos que buscar una provincia con orden y segura, y por eso lo que tenemos que hacer es kirchnerismo nunca más".

Montenegro contra Vidal

Junto con Vidal se manifestaron otros referentes del espacio. El exministro de Educación Esteban Bullrich compartió ayer una serie de publicaciones en X donde afirmaba que el Pro que fundaron hace más de 20 años “tenía infinitas diferencias con LLA”.

Lo apoyó uno de los partícipes de la alianza fundadora de Pro Ricardo López Murphy, que trató a los integrantes de LLA como “una banda de delirantes que juegan a ser paladines de la moral y atropellan la República para enriquecerse”. También se manifestaron la correntina Sofía Brambilla, aliada del gobernador Gustavo Valdés; el cordobés Héctor Baldassi y el larretista Álvaro González.