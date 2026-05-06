Karina Milei ordenó sostener la eliminación de las PASO y profundiza la distancia con Bullrich

El repliegue no forma parte de la estrategia oficialista. Karina Milei volvió a dejarlo en claro este lunes, cuando reunió a su tropa de diputados más fieles y les pidió sostener la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). No quiere escuchar hablar de volverlas optativas. La claudicación anticipada no integra su manual político, aun cuando los libertarios aparecen hoy como los únicos que defienden el proyecto tal como ingresó al Senado.

La visita de la secretaria General a Diputados se produjo apenas dos horas después de que Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza en el Senado, admitiera ante LA NACION que trabaja en alternativas a la eliminación de las primarias, ante la falta de apoyos para avanzar con la derogación total. “Para eliminarlas no nos dan los votos, pero por ahí podríamos hacer que no sean obligatorias, con inscripción previa”, sostuvo Bullrich, que no está dispuesta a ir al recinto a perder.

Patricia Bullrich reconoció que la derogación de las PASO no reúne avales suficientes Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Karina Milei piensa distinto y se encargó de bajar una orden concreta: las PASO “se derogan”. Así se los transmitió a los diputados Sebastián Pareja y Giselle Castelnuovo. Pareja es el armador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) y uno de los hombres de máxima confianza de la hermana presidencial en la provincia. Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Políticos, es hoy una de las principales referencias legislativas del oficialismo en materia electoral.

Según confiaron a LA NACION fuentes del bloque libertario, Castelnuovo será la encargada de recopilar las demandas y sugerencias de los aliados sobre la reforma política. La intención oficial es evitar modificaciones cuando el proyecto llegue a Diputados. “No queremos cambios cuando se gire”, señalan cerca del oficialismo. “Hay que trabajar en espejo”, explican.

Sebastián Pareja dialoga con Alejandro Finocchiaro, de Pro

Por lo bajo, en el karinismo le reprochan a Bullrich haber avanzado sin consultar. “Todo lo tiene que aprobar la mesa política”, remarcan.

La discusión tiene un fuerte componente simbólico. En el oficialismo admiten en privado que la derogación de las PASO no reúne hoy los apoyos necesarios, pero evitan reconocerlo públicamente. La posibilidad de volverlas optativas -una alternativa impulsada el año pasado en Pro por María Eugenia Vidal- no entusiasma en la Casa Rosada. “Igual supondría un gasto para el Estado”, argumentan. “Cada partido tiene que resolver su propia interna”, agregan.

Cerca de Martín Menem, presidente de Diputados, deslizan otra variante: suspenderlas de manera provisoria, tal como ocurrió en la última elección.

Martín Menem Santiago Oroz - LA NACION

Detrás de la disputa técnica subyace una discusión política más profunda. Karina Milei preside el partido a nivel nacional y conserva, a través de dirigentes propios, el control de la estructura subnacional de LLA en distintas provincias. Busca retener para sí el manejo del cierre de listas y las alianzas electorales. Una PASO habilitaría la competencia de líneas internas o incluso que aliados como Pro o la UCR disputen candidaturas en igualdad de condiciones. “El Jefe” busca bloquear esa posibilidad.

El factor Adorni

No es el primer roce entre Karina Milei y Bullrich. Como reveló LA NACION, la senadora está incómoda con la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ya le sugirió al Presidente buscar un reemplazo. Adorni es uno de los funcionarios más protegidos por la secretaria General, que lo sostiene y defiende tanto puertas adentro como hacia afuera.

La hermana presidencial desconfía, además, de la agenda propia que empezó a construir Bullrich, quien la semana pasada organizó una reunión con dirigentes del Partido Nacional de Uruguay. La senadora busca mostrarse alejada de las dificultades judiciales que enfrenta el jefe de Gabinete, que no termina de explicar cómo hizo para comprar y refaccionar dos propiedades sin deshacerse de otras con un sueldo de poco más de casi $4 millones mensuales.

Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Javier Milei

Bullrich también se encargó de dejar una imagen con peso propio. En la cena anual de la Fundación Libertad, la semana pasada, saludó afectuosamente al expresidente Mauricio Macri, hoy distanciado de Javier Milei.

Macri fue quien le transmitió al Presidente su rechazo a que Adorni reemplace a Guillermo Francos como jefe de Gabinete. El planteo ocurrió durante la última reunión que ambos mantuvieron en la quinta de Olivos, en noviembre pasado.