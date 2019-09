Yapur fue señalado como el autor del audio

El candidato a diputado provincial en San Blas de los Sauces por Juntos por La Rioja Pablo Yapur fue el centro de las conversaciones en esa provincia por un audio de Whatsapp que se le atribuye y en el que le niega cualquier tipo de asistencia a las personas más pobres por considerar que votaron al kirchnerismo. Hoy Yapur negó que sea su voz y dijo que es parte de una campaña sucia.

En diálogo con Radio La Red, Yapur se refirió al mensaje que circuló en diferentes medios y en las redes sociales y negó que se trate de su voz.

"No es mi voz, es parte de la campaña sucia que no es una novedad en esta provincia. Es parte de las reglas del juego que algunos tiene como forma de hacer política", se defendió Yapur en diálogo con Eduardo Feinmann.

Consultado sobre el rechazo que manifestó el exministro de Defensa y candidato riojano Julio Martínez sobre los dichos difundidos, sin haber desmentido que se trate de su compañero partidario, Yapur sostuvo: "Nadie puede estar de acuerdo con ese audio, nadie puede expresarse así. Yo tengo un trabajo social desde los 22 años, trabajo en un pueblo humilde con muchas necesidades".

En referencia a la similitud entre su voz durante la entrevista y la voz del audio, Yapur se rió: "Me hace gracia de tantas veces que lo tengo que escuchar, mi tranquilidad es que en mi pueblo me conocen. Los desmiento totalmente, y los que me conocen saben. El resto puede imaginar lo que quiera, estoy en contra de estas expresiones, es ofensivo", concluyó.

Qué dice el audio

"A partir de hoy, les comunico, muchachos, amigos míos les comunico que los pobres me importan un choto (...) Que se caguen, porque esos hijos de un millón de putos son los que han votado a este k de mierda", se escucha en el mensaje de audio.

Seguidamente, la voz del audio evidencia el malestar por la posibilidad de un triunfo opositor. "Dentro de dos meses, si llegan a ganar, nos sacan del mapa, nos dan la espalda y nos tiran a la mierda. Así que a partir de ahora que ningún pobre me venga a pedir, que se cague de frío, que se cague de hambre. Me importa un choto", se escucha en el audio.

Luego, se escuchan insultos, descalificaciones y se dice que los más pobres no recibirán asistencia por parte del autor del audio por considerarlos votantes de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Porque todos estos negros sucios, drogadictos, vagos son los que han ido a votar. Que se vayan a la p.. que lo parió, manga de basuras. Ahora, ayuda cero a ningún p. que lo necesite. ¿Les falta remedios? Andá a pedirle a FF. Que se re mil caguen".