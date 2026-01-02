LA NACION

Pablo Quirno le recriminó al embajador en Suiza que la página web está “desactualizada y politizada”

El canciller publicó imágenes en las que se puede ver un documento sobre “política exterior y derechos humanos” redactado en 2012

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Pablo Quirno (JUAN MABROMATA / AFP)
Pablo Quirno (JUAN MABROMATA / AFP)JUAN MABROMATA - AFP

Tras haber desplazado al cónsul en Siria en los últimos días, el canciller Pablo Quirno le recriminó a través de sus redes sociales al embajador en Suiza, Gustavo Lunazzi, que la página web de la sede diplomática está “desactualizada y totalmente politizada”.

En su cuenta de X, el funcionario de la administración libertaria publicó capturas de algunas secciones que estaban desactualizadas desde 2012, durante la época del kirchnerismo. “Revisando hoy, 1 de enero, me encontré con la página web de nuestra embajada argentina en Suiza con una página desactualizada (y totalmente politizada) con algunas que tienen fecha de última actualización del 6 de diciembre del 2012″, indicó Quirno.

Y reclamó: “Por favor embajador Gustavo Lunazzi, corrija esto de manera URGENTE”. En las capturas que subió, se puede ver un documento de 2012, publicado durante el gobierno de Cristina Kirchner, sobre “política exterior y derechos humanos”.

Tras el mensaje del canciller, el documento fue eliminado de la página oficial de la embajada.

El cónsul en Siria

No es la primera vez que Quirno se queja de una situación a través de las redes sociales. Poco antes de que termine el año, anunció la expulsión del cónsul argentino en Siria por haber replicado en redes sociales comentarios antisemitas contra Israel.

Se trata de Alejandro Calloni, quien le dio “me gusta” a una publicación en Instagram que hablaba sobre realizar un ataque al Estado israelí. El funcionario fue apartado de su cargo y, además, se le iniciaron acciones sumariales.

“Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni, que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria. También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina”, detalló el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en X.

Se trata de un video que tiene más de 7000 “me gusta” en Instagram y uno de ellos es de Calloni. La publicación por la que Quirno tomó la decisión bromea con pedir “fuegos artificiales” para Israel en Navidad.

La publicación a la que el cónsul le dio "me gusta"
La publicación a la que el cónsul le dio "me gusta"

Según su perfil de LinkedIn, Calloni ejercía como cónsul argentino en Siria desde hace más de dos años, cargo al cual llegó en septiembre de 2023. Anteriormente había sido cónsul de tercera clase en la Cancillería -entre enero de 2022 y noviembre de 2023-, y becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) entre 2020 y 2023.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El Gobierno reforma la ley de inteligencia: amplía la posibilidad de aprehender personas y crea un nuevo organismo
    1

    El Gobierno cambia por DNU la ley de inteligencia: amplía la posibilidad de aprehender personas y crea un nuevo organismo

  2. La nueva trama de lavado que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay
    2

    La nueva trama de lavado de dinero que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay

  3. Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales del diario británico The Telegraph
    3

    Milei celebró que quedó en el podio de un ranking de líderes mundiales del diario británico The Telegraph

  4. Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas"
    4

    Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas de campaña”

Cargando banners ...