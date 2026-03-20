ADEPA presentó su informe sobre la libertad de prensa y alertó sobre un “deterioro del respeto en el debate público”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral sobre la libertad de prensa y destacó que la democracia se nutre del intercambio de ideas, del contraste de opiniones y de la posibilidad de que los distintos sectores de la sociedad expresen sus posiciones. Sin embargo, marcó que se reflejó un deterioro del clima de respeto en el debate público.

“La crítica al trabajo periodístico es legítima y forma parte de la dinámica democrática, pero debe desarrollarse sin recurrir a mecanismos de presión, hostigamiento o estigmatización que puedan afectar el ejercicio libre de la actividad informativa”, expresó la asociación en el documento y sostuvo que el presidente Javier Milei y las autoridades jurisdiccionales deben “dar un ejemplo de comportamiento republicano frente a las críticas y prescindir de las actitudes de menoscabo de la función del periodismo profesional” para evitar un “contagio” en la sociedad.

En este sentido, ADEPA indicó que en los últimos meses se registraron una serie de situaciones que afectaron el ejercicio del periodismo en el país, como casos de intimidación y agresión a periodistas durante coberturas, casos de censura judicial y amenazas, detenciones y agresiones, entre otros episodios.

La asociación destacó como una “inquietud” la creación de la Oficina de Respuesta Oficial Melina Bufano - Manuel Cortina

También acusó presiones de dirigentes deportivos contra periodistas y declaró: “Una situación que vuelve a poner de relieve la importancia de preservar condiciones adecuadas para el ejercicio independiente de la actividad informativa”.

Por su parte, ADEPA destacó como su “mayor inquietud” la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, tal como implementó la administración de Donald Trump en Estados Unidos, y advirtió sobre la “dinámica acusatoria y de estigmatización que se pretende asignarle”, aunque aclaró que los gobiernos democráticos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente.

A la izquierda, la Oficina de Respuesta de Milei; a la derecha, la Rapid Response de Trump

La entidad ya había cuestionado la fundación de la oficina y alertó por una potencial “dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”. En esa ocasión, argumentó que el objetivo del Gobierno de “desmentir” presupone una voluntad deliberada de falsear la realidad, ignorando que la labor periodística consiste en contrastar voces y opiniones.

“La mejor respuesta frente a la desinformación no es la imposición de una ‘verdad oficial’, sino la existencia de un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes. En última instancia, es la sociedad la que juzga el desempeño del periodismo”, explicó.

Como aristas, en el informe se subrayó que la libertad de prensa constituye uno de los pilares que permiten que el debate público se desarrolle con “amplitud, pluralismo y acceso a información relevante para la población”. “El periodismo profesional cumple un papel esencial en ese entramado democrático”, continuó y remarcó que su tarea permite a que la ciudadanía cuente con elementos para comprender la realidad y participar en asuntos públicos con mayor información.