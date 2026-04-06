ADEPA mostró “preocupación” por la campaña de desinformación sobre el Gobierno, pero pidió “evitar generalizaciones”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado para expresar su “preocupación” ante “la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, pidió “evitar generalizaciones” que puedan motivar cuestionamientos al ejercicio del oficio periodístico.

En una comunicación titulada “Sobre las revelaciones de una presunta operación de espionaje y desinformación”, ADEPA expuso “su preocupación ante las recientes revelaciones difundidas por un consorcio internacional de periodistas, que dan cuenta de la existencia de una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, orientada a desacreditar al gobierno argentino y que, según se indica, habría utilizado contenidos publicados en medios locales”.

“De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional”, subrayó la entidad periodística.

Las revelaciones sobre la red de difusión de noticias apócrifas que habría contado con financiamiento de Rusia motivaron una reacción del gobierno, incluso con mensajes de tono agresivo del presidente Javier Milei hacia el periodismo y trabajadores de prensa. ADEPA abordó el tema con un pedido de evitar las generalizaciones.

“ADEPA subraya que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente. Este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”, destacó la entidad en uno de los párrafos de su comunicado.

Este lunes, el Gobierno impidió el ingreso a la Casa Rosada de periodistas acreditados pertenecientes a los medios que publicaron notas señaladas como pertenecientes a la campaña de desinformación conocida a partir de una nota periodística. detrás de la campaña está, según la investigación de un consorcio de periodistas, un grupo de espionaje ruso llamado “La Compañía”.

Para ADEPA, la situación obliga también a reforzar los métodos de chequeo en el oficio periodístico. “En este contexto, ADEPA exhorta a los medios a extremar los procesos de verificación y a profundizar, hasta el límite de sus posibilidades profesionales, la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública. ADEPA insta que se profundice la investigación de los hechos y a que se adopten, en los ámbitos correspondientes, las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas”, se subrayó en el comunicado de la entidad periodística.