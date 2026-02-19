Adorni apuntó contra la CGT en las primeras horas del paro

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó este jueves a la cúpula de la CGT por el paro nacional al asegurar que “no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”.

“Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, indicó el funcionario libertario.

Tras ello dijo en declaraciones a La Casa Streaming que la medida perjudica a los trabajadores que desean asistir a sus empleos: “Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”.

Por otra parte, hizo una comparación con el anterior gobierno. “Con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, enfatizó.

Paro General por la reforma laboral. Constitución Martín Cossarini

La medida de fuerza, que durará 24 horas, es contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que se tratará hoy, a partir de las 14, en la Cámara de Diputados. No hay subtes, trenes ni vuelos y sólo funcionan algunas líneas de colectivos. A la huelga adhirieron -además de los gremios del transporte- trabajadores estatales y empleados de comercio, aunque hay negocios abiertos.

Paro General por la Reforma Laboral. Aeroparque Martín Cossarini

Sí funcionan algunas líneas de colectivo porque la empresa DOTA no se sumó al paro y abrieron supermercados, aunque con personal limitado. Los bancos están cerrados y sólo funcionan en la modalidad homebanking o con personal jerárquico.

La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y manifestantes que se desmarcaron de la CGT -que llamó a un paro sin movilización- y decidieron salir a la calle. Algunos de los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortaron por unos minutos la Panamericana, mientras que otros grupos interrumpieron los accesos a la ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. En todos los casos intervinieron fuerzas federales.

corte en la subida al puente Pueyrredón, sobre avenida Mitre, en Avellaneda. Paro general por la reforma laboral Sebastián Hipperdinger

La cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei había sido anticipada días atrás y fue ratificada este miércoles, cuando se confirmó que la reforma laboral será tratada en la Cámara baja. En este contexto, 13 gremios se sumaron a la medida de fuerza de la central obrera.

Además de referirse al paro general, el jefe de gabinete habló sobre el conflicto con la empresa Fate, que cerró sus puertas y dejó a más de 900 trabajadores sin empleo en la previa del tratamiento de la reforma laboral.

“Llama la atención que una empresa que hace quince años está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo que hoy reclama o se pregunta por qué cerró, cierre sus puertas de un día para el otro antes del tratamiento de la reforma laboral”, expresó.