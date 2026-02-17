¿Hay transporte este jueves 19 de febrero?

La CGT (Confederación General del Trabajo) convocó una huelga general sin movilización para el día en que se trate el proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. Este sería el cuarto paro que la central obrera llevaría a cabo en la gestión de Javier Milei. En ese sentido, muchos pasajeros del transporte público se preguntan si funcionará este jueves 19 de febrero.

Cabe aclarar que todavía no está definida la fecha del tratamiento legislativo del proyecto de ley oficialista: podría ser este jueves o el miércoles 25 de febrero. “El día que la reforma laboral se trate en Diputados, la CGT hace un paro nacional con adhesión de todo el transporte, pero no convoca a una movilización al Congreso. Como siempre, habrá libertad de acción para los sindicatos”, indicaron fuentes sindicales a LA NACION. El miércoles, tras los feriados de Carnaval, la CGT llamó a una conferencia de prensa, a las 11, en la sede de Azopardo 802, en la cual se darán más detalles sobre la medida de fuerza.

El comunicado de la Ugatt sobre el paro general que convocó la CGT por la reforma laboral X

En ese sentido, la Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.

Por su parte, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) señaló a este medio que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará. Es por ese motivo que se dará un paro de conductores navales por 48 horas que arranca a la medianoche. Esto se debe a que toda su actividad de contrato de trabajo fue modificada por el Senado.

En ese sentido, una vez definido el día en que Diputados tratará la reforma laboral, la CGT y los gremios que la integran darán a conocer la fecha y la modalidad de la huelga.

¿Hay colectivos este jueves 19 de febrero?

La UTA confirmó que se adhiere al paro general de la CGT Tadeo Bourbon - LA NACION

Desde la UTA (Unión de Transporte Argentino)—gremio que nuclea a los conductores de colectivos— informaron a LA NACION que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”. Por el momento, todavía no está confirmado qué día y qué momento se va a hacer la medida de fuerza.

De todos modos, el Ministerio de Capital Humano dictó el pasado 11 de febrero una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país. Esta tiene una vigencia de 15 días, por lo cual puede que haya colectivos este jueves, siempre y cuando el sindicato la acate.

¿Hay trenes este jueves 19 de febrero?

Fuentes de La Fraternidad señalaron a este medio que todavía no está confirmada la adhesión del gremio de los trabajadores ferroviarios a la huelga general de la central obrera. De todos modos, en distintas oportunidades se ha expresado en contra de la reforma laboral, lo que impulsa a la CGT a parar.

De todos modos, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos [los gremios de transporte] y vamos a acompañar la decisión de la CGT”, señaló en diálogo radial.

¿Hay subtes este jueves 19 de febrero?

Los Metrodelegados definen esta noche cómo será el paro del subte Nicolás Suárez

Por parte de los Metrodelegados, señalaron a LA NACION que esta noche se reúne la directiva para definir la modalidad de la medida de fuerza. Una vez determinado, comunicarán cuándo y cómo será afectado el subte por la medida de fuerza que convocó la CGT.

¿Hay vuelos este jueves 19 de febrero?

APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, aún no se sabe si será este jueves ni cómo afectará a los vuelos. El gremio se reunirá mañana para ultimar estos detalles.