Adorni defendió el control de los micros en los accesos a la Ciudad: “Hay que perderle el miedo al orden”

Mientras la Ciudad se prepara para el comienzo de la movilización a favor de Cristina Kirchner -cuya convocatoria principal es para este miércoles a las 14-, el vocero Manuel Adorni habló sobre el rol del Gobierno, explicó cómo será el operativo de seguridad de cara la multitudinaria asistencia que se espera y resaltó que “hay que cumplir la ley”.

"Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos, más allá del protocolo antipiquete. Pero también entendemos que los reclamos, las marchas y el descontento que pueda manifestar un grupo de personas es legítimo", expresó en la conferencia de este miércoles.

Asimismo, hizo alusión a los operativos que las fuerzas de seguridad llevan adelante en algunos accesos a la Ciudad para controlar a los micros que se dirigen hacia la Plaza de Mayo. “Todo lo que hacemos está dentro de la ley y de la Constitución Nacional. Si alguien considera que no es así se puede presentar ante la Justicia y explayar lo que no considere correcto”, dijo y remarcó: “Tenemos que empezar a entender que hay que cumplir la ley; hay que perderle el miedo al orden. Mientras las manifestaciones se hagan dentro de la ley, no vamos a tomar ninguna medida”.

“Más allá de que acá las pretensiones sean imposibles de cumplimentar, porque hubo un Poder Judicial que se expidió, cada uno tiene la posibilidad de manifestarse como le plazca. Eso tiene un límite que es la ley, los derechos de otros y no infringir ninguna norma”, remarcó.

Al respecto, el portavoz indicó que las requisas “se hicieron siempre”, ya que “siempre se privilegió la seguridad y la prevención”. Y expresó: “¿Qué tiene de malo, cuando detectás a un peligro para la sociedad, intentar neutralizarlo? Es todo por la seguridad de los otros ciudadanos, así nos manejamos siempre".

Adorni respaldó el operativo por la marcha (Foto: Redes Sociales)

“La calle no es del Gobierno ni del kirchnerismo, es de los ciudadanos. Durante muchos años pensamos que era del kirchnerismo pero no es así, la calle es de la gente. El Gobierno tiene la convicción de que jamás se vuelva a incumplir la ley y a alterar el orden público y las fuerzas federales trabajan en este momento para que esto no ocurra", dijo Adorni y sumó: “Nadie pretende que la gente no se exprese o que el cuerpo de gente que considere algo diferente al mundo del derecho pueda manifestarse, pero el Gobierno va a hacer todo para que ese protocolo antipiquetes se cumpla".

Los manifestantes a favor de Cristina Kirchner. TOMAS CUESTA - AFP

De esta forma, se contradijo con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que admitió que, debido a la cantidad de gente que se concentrará en Plaza de Mayo para respaldar a la expresidenta, no podrá aplicar el protocolo antipiquetes. Sin embargo, la mandataria dijo que la intención del Gobierno es al menos mantener ciertas arterias de la ciudad de Buenos Aires activas pese a los manifestantes.

“El protocolo antipiquetes se va a cumplir hoy y siempre, es una decisión del Presidente. Está en manos de los que gobiernan que la calle sea para todos", ratificó Adorni y expresó: “No escuché llamados a actos ilegales, pero, en tal caso, la Justicia intervendrá y tendrán que pagar por lo que hacen. En el Estado de derecho, República y en Gobierno democrático que pregonamos sería extraño que alguien llame a la resistencia”.

Finalmente, el portavoz presidencial respondió a las dudas acerca de si el presidente Milei podría indultar a Cristina en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos: “Me limito a contestar lo que dijo el Presidente: nosotros no intervenimos en procesos judiciales, en especial este que tiene 17 años de historia, tuvo dos ratificaciones y terminó con un episodio lamentable: que tengamos un expresidenta en estas condiciones”.

Y cerró: “No habría explicación o razón para que el Presidente tome esa determinación, entendiendo al kirchnerismo como responsable de muchas de las desgracias que le ocurrieron a la Argentina en materia de pobreza, indigencia, atraso y aislamiento del mundo en las últimas décadas. A pesar de todo, habría que ver qué tanta gente estaría de acuerdo con una medida así. La Justicia consideró que las hizo y las pagó y dudo que el Presidente quiera meterse en esa decisión".