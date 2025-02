Adorni explicó la interrupción que hizo Santiago Caputo en una entrevista a Milei: “Equivocado en mi parecer y el del Presidente”

Una vez finalizada la emisión de la entrevista que el presidente Javier Milei dio este lunes para defender su postura sobre el escándalo desatado por la criptomoneda $LIBRA, se viralizó en las redes sociales el video completo del reportaje que había sido grabado y editado. Allí quedó registrado el momento en que el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpe un tramo del diálogo con el conductor Jonatan Viale para modificar una pregunta. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó esta mañana qué pasó luego de ese momento: “Terminó la nota y el presidente le dijo a su colaborador: ‘Santiago, innecesario’.”, señaló.

“El Presidente venía hablando de su cuenta personal de Twitter [ahora X] y en la charla empiezan a hablar de la estrategia judicial. Habla de [el ministro de Justicia, Mariano] Cúneo Libarona y el mandatario por supuesto no está en lo fino jurídico y, equivocado en mi parecer y el del Presidente, Caputo cortó la entrevista. Es que tiene el defecto de la excelencia y notó que eso podía prestar a confusión a una parte de la audiencia”, se explayó Adorni, en la mañana de este martes, en diálogo con A24.

El momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale

“Le transmitimos a Santiago, quien habitualmente no está en las notas y quizá no sabe, que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada. En las redes te suben el cortecito de cuando se corta la entrevista, pero cuando ves los tres minutos de contexto fue simplemente para no confundir a lo que se dedica el ministerio de Justicia”, agregó el vocero.

Cuando estaba por finalizar la entrevista, y en el momento en que Viale le señalaba a Milei que a la promoción del fallido token la hizo en su carácter de presidente, se oyó una voz que dio por interrumpida la entrevista. Enseguida, en las imágenes se vio que apareció Caputo, vestido con camisa blanca, y se dirigió hacia donde se encontraba sentado el titular del Ejecutivo para darle indicaciones al oído.

“Arrancá con la pregunta de vuelta”, se escuchó. Viale acepta que debe cambiar la interrogación: “Sí, ya sé por qué: por el juicio. Yo entiendo. Me doy cuenta: te puede traer quilombos judiciales”. En la entrevista que salió al aire por la señal TN esa interrupción aparece editada y no fue difundida.

Según Adorni, que aclaró que él nunca interrumpiría una entrevista como sí lo hizo Santiago Caputo, Milei “nunca sugiere preguntas” al momento de pactar una entrevista. “Esto venía por el lado de las atribuciones que tiene el ministerio de Justicia, que se confundía con la defensa personal del Presidente, cuando Milei venía hablando de su cuenta personas y de sus actitudes en términos personales”, reiteró Adorni.

El momento en el que Santiago Caputo interrumpe la entrevista de Viale a Milei

En el transcurso de esta mañana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también salió a relativizar el particular momento: “Pasa habitualmente, en las notas grabadas, que hay correcciones”. Y lo mismo el propio Cúneo Libarona, que por ahora no dio precisiones sobre la defensa que haría en el caso. “Las notas grabadas son para eso, para evitar algún furcio”, dijo en AM910 el ministro de Justicia.

“No hay delito para nosotros”

En el marco del escándalo por la criptomoneda, Adorni indicó que Milei no se presentó voluntariamente ante la Justicia para dar sus explicaciones “porque no hay delito para nosotros”. Dijo que ya está interviniendo la Oficina Anticorrupción y hay “decenas de denuncias”. “Vamos a recabar toda la información, nos ponemos a disposición de la Justicia, para ver si alguien cometió un delito”, agregó.

“Explicamos todo y lo dijo ayer Milei en la entrevista. No tenemos nada que ocultar. El Presidente explicó por qué lo hizo y en tal caso será cuestión de la Justicia encontrar si hubo algún responsable y beneficiario de todo esto que no debió haberlo sido”, resaltó Adorni y aseguró que la credibilidad del mandatario nacional “es inobjetable”.

“El Presidente tiene un valor que pocas personas tiene como lo es la palabra, siempre cumplió con lo que dijo, no hizo ni más ni menos que cumplir con lo que dijo en campaña y eso le da miedo y molesta a mucha gente que vivía de una Argentina distinta”, prosiguió en la defensa de Milei.

Adorni explicó la interrupción que hizo Santiago Caputo en una entrevista de Milei: “Equivocado en mi parecer y el del Presidente”

El vocero relativizó la fallida publicación que hizo el mandatario nacional a última hora del viernes y que borró horas después: “El Presidente no se embarca en ningún proyecto, lo difunde como difunde la inauguración de un supermercado y cualquier otra cuestión que pueda generar trabajo. Este fue un caso más”.

Adorni también consideró, como lo hizo ayer Milei en su entrevista a TN, que a partir de ahora el titular del Ejecutivo nacional deberá poner ciertos filtros antes de publicar algo en sus redes sociales. Dijo que el Presidente “actuó de buena fe”. “Toda la gente que llega a su despacho es porque el Presidente cree que tiene algo bueno que escuchar porque del otro lado hay alguien que tiene para aportar valor”, agregó el vocero y aseguró que “va a haber más cuidados”.

El funcionario cercano a Milei apuntó contra los sectores políticos que, dijo, como no tenían la posibilidad de ir contra el Gobierno ante los resultados económicos lo que pasa es que se quedaron sin posibilidad se sumaron a las fuertes críticas. “El club del helicóptero se fue quedando sin nafta y cuando ocurren estas cosas se agarran de la tirita porque piensa que pueden desarmar el vestido”, dijo y aseguró que “no va a pasar lo del juicio político”. “La honestidad del Presidente es incuestionable. El kirchnerismo cuestionándola… son unos sinvergüenzas”, se lamentó.

“¿Esto va a ser la excusa para no votar ficha limpia? ¿Esto va a ser la excusa para qué? Esto es un evento que no tiene que repercutir en nada. Sería triste que no se vote ficha limpia por intereses personales o por querer dañar al Gobierno, que hagan lo que quieran. No nos importa demasiado lo que hagan enfrente", apuntó el vocero presidencial.

En varios tramos de la entrevista, Adorni aseguró que el criptogate no afectará la imagen de Milei, ni en Argentina ni en sus relaciones con otros países: “La gente mira que no hay piquetes, que la economía crece, que el dólar se mantiene, que es un Gobierno donde no hay corrupción”.

