Adorni justificó el accionar de Santiago Caputo con el fotógrafo: “¿Qué problema hay?"

Tras el intimidante gesto del asesor presidencial Santiago Caputo con un fotoperiodista en el ingreso al debate de los candidatos para la Legislatura porteña, el vocero presidencial, Manuel Adorni -uno de los protagonistas de la noche de ayer- justificó el accionar el integrante del “triángulo de hierro”. “¿Qué problema hay?“, dijo el portavoz, quien en una conferencia de prensa en la Casa Rosada además aseguró en que al sacarle la foto a la credencial quería conseguir el nombre del reportero gráfico para “si había salido bien en las imágenes”.

“El debate ayer tenía un formato y normas para los que nos podían acompañar; cada candidato podía elegir tres asesores o acompañantes. De esas tres personas, creí que Caputo era uno de los que me tenía que acompañar”, explicó Adorni este miércoles en diálogo con el canal de streaming Bondi.

El gesto intimidante de Caputo con el fotógrafo Antonio Becerra Gentileza

En ese contexto, justificó el gesto del asesor sin cargo, que tiene una alta influencia en el gobierno de Javier Milei. “No sé cuál es el problema. Él estaba al lado mío. Uno le saca foto a otro y es amedrentamiento. El fotógrafo puede sacar fotos y los demás no. Es como que el periodista puede mentir pero nosotros no podemos contestar”, planteó el vocero en medio de las múltiples agresiones del Gobierno a la prensa.

Respecto al poder que tiene el asesor en la Casa Rosada, Adorni marcó: “Tiene poder como todos en nuestro ámbito y función. ¿Qué problema hay? Es la función del fotógrafo sacar fotos, yo soy híper respetuoso con los periodistas. Ayer se me tiraron encima, me empujaron, entiendo que puede pasar. Yo estoy más acostumbrado, quizás a él [por Caputo] no le gusta mucho convivir con esas situaciones y él le sacó una foto para saber quién era. ¿Qué tiene de malo?“.

La foto que tomó Antonio Becerra a Santiago Caputo Antonio Becerra

Tras casi un mes de ausencia, Adorni retomó las conferencias en Casa Rosada este mediodía aunque sin hacer alusión directa a su propia participación en el debate. En ese marco, volvió a defender a Caputo.

“Fui testigo presencial del hecho. A mi me parece que si vos me sacás una foto, yo estoy en todo mi derecho en sacarte una foto a vos. El asesor le sacó una foto porque quería saber quién era el fotógrafo porque quería saber si había salido bien en la foto”, expresó ante una pregunta de la prensa en Balcarce 50.

El tenso episodio

Caputo tapó la cámara de un fotógrafo que lo estaba retratando mientras entraba al debate entre candidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, tomó su credencial de prensa para ver su nombre y le sacó una foto con su celular.

El episodio ocurrió en la entrada de los estudios del Canal de la Ciudad, adonde Caputo fue para acompañar a Adorni. El fotógrafo Antonio Becerra, que trabaja para Tiempo Argentino, comenzó a tomarle imágenes de muy cerca. Entonces Caputo puso su mano sobre el lente de la cámara, para evitar que le tomara fotos, pero el fotógrafo continuó.

En ese momento, el integrante del “triángulo de hierro” del Gobierno hizo un gesto intimidante: le agarró la credencial, la miró, agarró su celular y le sacó una foto.