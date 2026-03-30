Adorni reúne a la mesa política y el Gobierno apuesta a una semana corta y activa para dejar atrás las turbulencias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a encabezar esta tarde una reunión de la “mesa política” de La Libertad Avanza. El foco de gestión está puesto en orientar la tarea del Poder Ejecutivo y la agenda parlamentaria de las próximas semanas, indicaron fuentes del oficialismo. El objetivo político, por su parte, es mostrar un gobierno activo para dejar atrás las turbulencias que rodearon al ministro coordinador por sus propiedades y viajes al exterior.

Para dar vuelta a la página a las polémicas, el Gobierno apuesta a una semana “corta” en lo formal, marcada por el receso de la Semana Santa, en la que, además de la reunión de la mesa política, esperan sumar una nueva conferencia de Adorni, el miércoles, y apuntar al avance en temas legislativos, que este lunes se espera que estén sobre la mesa.

En los últimos días, Adorni mantuvo una seguidilla de encuentros cara a cara con los ministros, que se coronaron con fotos de las reuniones y mensajes de apoyo al jefe de Gabinete. Los encuentros se explicaron por los proyectos de ley que debe girar cada ministerio, de acuerdo con la promesa que el presidente Javier Milei hizo ante la Asamblea Legislativa.

Esos cónclaves también buscaron, por parte del Gobierno, volver a retomar el control de la agenda pública. Un esfuerzo que se repetirá esta semana y marca, más allá del optimismo que exhiben los funcionarios, la profundidad del impacto del caso Adorni en el oficialismo.

A esa agenda se sumará el acto por la soberanía sobre las islas Malvinas, a 44 años del inicio de la guerra. Será el jueves por la mañana.

El fallo de la justicia de los Estados Unidos en favor de la Argentina por la expropiación de YPF fue percibido como una bocanada de aire fresco en las filas libertarias, ya que les permitió cambiar el eje de la agenda en el inicio del fin de semana. Un camino que esperan profundizar en los próximos días.

Al encuentro de esta tarde, agendado a las 15 en el despacho de Adorni, asistirán la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros de Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.

También podría asistir la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien se suma siempre que se lo permite su agenda.

La funcionaria es una persona clave en el respaldo al jefe de ministros, tras las polémicas en las que quedó envuelto en las últimas semanas.

Adorni quedó en el ojo de la tormenta el 8 de marzo, cuando se conoció que su esposa se había sumado a la comitiva presidencial en el vuelo oficial a Nueva York por la Argentina Week.

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni reveló un vuelo privado de la familia Adorni para pasar carnaval en Punta del Este, y LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito donde vive la familia.

En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”. No explican por qué no adelanta esa presentación ni ofreció hasta ahora comprobantes de los gastos bajo sospecha.

La eventual conferencia de prensa del miércoles, de todos modos, divide opiniones. Mientras algunos funcionarios están convencidos de que Adorni debería ofrecer explicaciones, otros creen que necesita replegarse y reiterar que mientras haya una investigación en curso no dará precisiones. De cualquier modo, hay coincidencia en que debe mostrarse y hablar. “Es importante que hable y se siga mostrando como es”, decían en el correr de la última semana.

“El impacto fue porque hubo un video [del vuelo a Punta del Este], pero eso ya ocurrió. No hay nada más”, insistió una importante fuente de la Casa Rosada, confiada en que a partir de ahora la repercusión debería decrecer. También relativizó las novedades que puedan surgir de los tribunales de Comodoro Py, donde el fiscal Gerardo Pollicita impulsó penalmente la investigación.

Los más optimistas esperan al 30 de mayo, cuando vence el plazo para presentar la nueva declaración jurada. “Ahí va a quedar todo aclarado”, aseguran en la Casa Rosada.

Cerca del jefe de Gabinete apuntan a que el departamento donde hoy viven el funcionario y su familia, en Caballito, “fue adquirido en 2025 con una hipoteca que queda sujeta a la venta del otro departamento”, en referencia a la propiedad de Parque Chacabuco.

Hoy, LA NACION reveló que dos mujeres -una de 72 años y otra de 64- que aparecían como titulares del departamento de Caballito figuran también como las prestamistas en partes iguales de una hipoteca de 200.000 dólares para la operación de Adorni y su mujer, Bettina Angeletti.

En la Casa Rosada afirman que con la propiedad del country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, se verá que “está en regla también” cuando se conozcan la totalidad de los documentos. En ambos casos, no queda claro por qué el funcionario o el Gobierno no anticipan esas explicaciones y dejan que el caso crezca, junto a su impacto político.

Cúneo: “Buscate un abogado”

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona respaldó este domingo a Adorni. El abogado relativizó las acusaciones y consideró que, desde el punto de vista penal, no existe delito. En su defensa, sin embargo, también dejó una recomendación. Definió a Adorni como un “enorme expositor, brillante”, pero sugirió que, ante cuestionamientos judiciales, lo mejor es delegar la defensa.

“Mejor buscate un abogado”, aconsejó. Y agregó: “Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”.