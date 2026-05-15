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Tras separarse de Juliana Awada, Mauricio Macri confirmó su relación con Dolores Teuly

El titular de Pro está en pareja con una exasesora de la Presidencia durante la gestión de Cambiemos; “Un país que tiene más interés por el amor que por el poder tiene mucho futuro”, ironizó

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Dolores Teuly, la nueva novia de Macri, viajó a Europa junto al expresidente
Dolores Teuly, la nueva novia de Macri, viajó a Europa junto al expresidenteFacebook Lola Teuly

Después de que se confirmara su separación de Juliana Awada, el expresidente Mauricio Macri se puso en pareja con Dolores Teuly, quien trabajó como asesora de la Secretaría General de la Presidencia durante la gestión de Cambiemos.

En el entorno de Macri aseguran que el titular de Pro está “iniciando una relación” con Teuly. Se conocen hace 25 años y se reencontraron hace unos meses. Recientemente, la nueva novia de Macri lo acompañó unos días durante su viaje a Europa y Egipto.

Durante la cumbre partidaria de Pro en Olivos, Macri se refirió, con humor, a su nuevo romance. “Un país que tiene más interés por el amor que por el poder tiene mucho futuro”, ironizó.

Mauricio Macri en la reunión del PRO en OLivos
Mauricio Macri en la reunión del PRO en OLivos@proargentina

Actualmente, Teuly trabaja en su emprendimiento QIrugs, una empresa dedicada a la venta de alfombras de polipropileno.

Dolores Teuly fue asesora durante la gestión de Cambiemos y tiene una empresa de alfombras
Dolores Teuly fue asesora durante la gestión de Cambiemos y tiene una empresa de alfombrasFacebook Lola Teuly

En tanto, durante el gobierno de Cambiemos, se desempeñó como asesora en la dirección general de eventos de Presidencia, según su perfil público en la red Linkedin. Se desempeñaba bajo la órbita de Fernando De Andreis, secretario general de la presidencia de Macri y uno de los hombres de extrema confianza del titular de Pro.

Mucho antes de iniciar la relación con Macri, estuvo en pareja con Gastón Cami, director comercial del Teatro Colón y padre de sus hijos.

Dolores "Lola" Teuly, la nueva pareja de Macri
Dolores "Lola" Teuly, la nueva pareja de MacriFacebook Lola Teuly

La separación de Awada

En enero pasado, el exmandatario había anunciado su separación tras más de 15 años de relación. En ese momento, sus allegados afirmaron que la decisión fue de común acuerdo y que la tomaron antes de las fiestas de fin de año en el refugio patagónico de la familia en Cumelén Country Club, a orillas del lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura.

Mauricio Macri y familia
Mauricio Macri y familiaX.com

Macri y Awada comenzaron a salir cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2009, la dupla se conoció en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque, un selecto gimnasio. La empresaria entonces tenía 35 años y el dirigente político 50. Luego tuvieron una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil que consolidó la relación entre ambos. Después de unos meses de noviazgo, decidieron convivir y formalizar la pareja.

Macri y Awada, durante un acto en la quinta de Olivos
Macri y Awada, durante un acto en la quinta de Olivos

Se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte.

Al año siguiente del matrimonio, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Macri ya era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu -Agustina, Francisco y Gimena-, y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Babier, Valentina.

Durante su relación y sus años en la cúspide del poder, Macri la llamaba a Awada por su apodo: la hechicera.

Mauricio Macri junto a Juliana Awada y su hija Antonia en la presentación de su libro,"Franco"
Mauricio Macri junto a Juliana Awada y su hija Antonia en la presentación de su libro,"Franco"@mauricio.macri
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