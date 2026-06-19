Ravier hizo su primera publicación tras ser designado vocero y agradeció a Milei por la “confianza”

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier hizo este viernes su primera publicación en redes sociales tras ser designado portavoz presidencial y afirmó que buscará “aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir”.

El posteo de Adrián Ravier

El designado vocero le agradeció al presidente Javier Milei por la “confianza” y expresó: “Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”.

El anuncio

En medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, eje del escándalo que incomoda al oficialismo, anunció este viernes que la Casa Rosada tendrá nuevo vocero, en referencia a Ravier.

La comunicación llegó después de una reunión entre Adorni y Milei en la Quinta de Olivos.

Adrián Ravier, el nuevo vocero del Gobierno X

Según pudo saber LA NACION, la definición fue del Presidente, que lo llamó a Ravier para avisarle. El legislador estaba por arribar a La Pampa, provincia a la que representa, cuando atendió.

Esta iniciativa es la primera de alto impacto luego de meses en los que el Gobierno se mostró con poca reacción ante la polémica en torno a Adorni.

El ingreso de Ravier dio un aire de esperanza a buena parte del oficialismo, que espera así conseguir un fronting que represente al Presidente y volver a tomar el cauce del discurso y la agenda.

Adrián Ravier, nuevo vocero presidencial X

Ravier es diputado y economista. Después de las peleas escribió junto a Milei el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

El nuevo vocero había sido electo diputado por La Pampa y tiene mandato hasta 2029. Su lugar debería ocuparlo Martín Matzkin, también de La Pampa.

Ravier es miembro de la Sociedad Mont Pelerin, que fue creada por el economista Friedrich Hayek para extender los principios liberales.

La interna

Por su parte, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, sumó este viernes un nuevo capítulo a la interna libertaria al reconocer que la designación Ravier permitirá “destrabar” la comunicación del Gobierno.

“Muchos éxitos en esta nueva responsabilidad, Ravier. Un gran paso para destrabar la comunicación del Gobierno y mostrar con claridad el esfuerzo de todos los argentinos y los resultados de todos los días”, expresó la legisladora desde sus redes sociales.