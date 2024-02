escuchar

Mientras en la Cámara de Diputados se trataba la ley Bases en particular, diferentes organizaciones de izquierda volvían esta tarde a manifestar su rechazo en las puertas del palacio legislativo. El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se concentró en la Plaza del Congreso, donde también hubo actos de trabajadores de prensa, aunque la convocatoria fue menos numerosa que en las manifestaciones de la semana pasada.

Durante la protesta hubo cánticos que reclamaron un nuevo paro general. “Adónde está, que no se ve, esa famosa CGT” , entonaron los manifestantes. Unos 15 efectivos de la Policía Federal ubicados en la avenida Rivadavia observaban la plaza desde la vereda de enfrente y luego cruzaron para contener la protesta. En la zona se apostaron además escuadrones de la Gendarmería. También estuvieron presentes agrupaciones de jubilados.

“Todo el trabajo informal que hay hace que no haya aportes y por lo tanto no haya fondos para los jubilados. El paro tuvo una utilidad porque puso a la lucha de los trabajadores como una lucha importante. Necesitamos una nueva medida porque el gobierno no escucha, está totalmente cerrado, está creando más problemas y más conflictividad. Ya hay aumentos de colectivos y vienen los aumentos de luz y gas”, dijo Víctor, miembro de “jubilados insurgentes”.

No obstante la calma que se registraba en horas de tarde, sobre la calle Hipólito Yrigoyen aguardaban -como en oportunidades anteriores- vehículos en gran cantidad de la Policía Federal, como camionetas, camiones hidrantes y ómnibus. La preparados para cualquier eventualidad.

La diputada porteña Celeste Fierro señaló en un comunicado: " Nos vamos a encontrar nuevamente en las calles y desde ahí se mantendrá la exigencia a la movilización por parte de las centrales sindicales y de un paro nacional activo para el día que se trate en senadores”. A su vez, el diputado Juan Carlos Giordano convocó la puerta del Congreso bajo la consigna: “! Basta de balas de goma! !Basta de gas Pimienta!. Nuestros ojos miran”.

La semana pasada se vivieron días de alta tensión en las inmediaciones del Congreso, al momento de tratarse la ley en forma general. Tanto el miércoles 31, como el jueves 1 y el viernes 2 las jornadas se presentaron calmas al inicio, con poca cantidad de manifestantes, pero incrementando la masividad a medida que avanzó la tarde. El jueves 1 fue un día de fuertes enfrentamientos entre las agrupaciones y la Policía, en donde los incidentes se iniciaron con el secuestro por parte de la policía de la ciudad de palos que el MST utilizaba para sostener sus banderas.

En la jornada del viernes 2, algunos manifestantes rompieron baldosas de la plaza para arrojarlas contra las fuerzas policiales y también se incendiaron contenedores, al final del día hubo, al igual que el miércoles y el jueves, heridos y detenidos.

