Agustín Rossi: “A la AFI hay que darle mayores cuotas de transparencia”

Instalado en el quinto piso de la sede de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ubicada a metros de la Casa Rosada, Agustín Rossi recuperó terreno después de haber sido eyectado el año pasado del gabinete nacional. Ahora forma parte de la mesa chica del Presidente, a quien busca fortalecer en medio de las tensiones que atraviesa el Frente de Todos. Desde la AFI intentará promover la reforma a la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25520) y darle continuidad a las políticas implementadas por la ex interventora Cristina Caamaño para transparentar un organismo opado.

Rossi cuenta con una larga trayectoria parlamentaria pero sabe que eso no le garantiza el requisito de lograr que su pliego sea tratado y avalado en el Senado para ser formalmente designado. En diálogo con LA NACION, rechazó de plano un posible desembarco del ex Jefe del Ejército durante los gobiernos de Cristina Kirchner, César Milani, en el organismo, y ratificó que sí contará con las tareas del rosarino Roberto Román, un técnico de su confianza que lo acompañó en sus gestiones como Ministro de Defensa. Reconoció las diferencias que alteraron la unidad en el Frente de Todos y dijo que “se tienen que terminar”.

-Cristina Caamaño dejó el cargo sin causas de espionaje ilegal, pero enfrentó una grave acusación por la filtración de nombres de agentes y fue cuestionada por un sector del Frente de Todos que nunca trató ni aprobó su pliego. ¿Cómo encontró la AFI?

-Cristina como interventora cumplió con la manda judicial, no fue una filtración de la agencia y fue sobreseída. No hay responsabilidad de Caamaño en esas acusaciones . Yo encontré la AFI en una muy buena situación. Había tenido dos reuniones con ella cuando fui ministro de Defensa y varias de las iniciativas las trabajamos juntos desde el ámbito que correspondía. Participamos de la redacción de la ley para reformar el sistema de inteligencia, y ya hay un texto que está circulando por distintas áreas del gobierno. La acompañé cuando fue la denuncia del colectivo de familiares del ARA San Juan. Y ahora encontré una agencia donde ella cumplió con lo que le pidió el Presidente: sacarla de los sótanos de la democracia. Hay que seguir profundizando esa tarea en el sentido de la profesionalización y darle mayores cuotas de transparencia en tanto no incomoden a la misión principal que tiene la propia agencia.

Alberto Fernández recibió esta mañana a Cristina Caamaño y a Agustín Rossi

-¿Por qué el Presidente eligió este momento para hacer el cambio?

-Con tantos años de militancia yo no pregunto cuándo me ponen ni cuándo me sacan. Entiendo que el Presidente dijo que era una nueva etapa, y Cristina Caamaño había anticipado que este era su último período como interventora. La intervención mía será corta.

-¿Cómo está su vínculo con la vicepresidenta?

-Está muy bien.

-¿Se imagina quedándose al frente de la AFI sin tener acuerdo del Senado? ¿Hizo ya algún gesto hacia la Cámara Alta para conseguir los votos?

-El pliego no se ha mandado todavía, en el momento en que se mande, hablaré con la vicepresidenta, con los compañeros senadores, con el presidente del bloque y con la presidenta de la Comisión de Acuerdos Anabel Fernández Sagasti. Me pondré a disposición para que el pliego pueda tener tratamiento. Pero no saco conclusiones sobre el tratamiento o no. Recuerdo que cuando Mercedes Marcó del Pont reemplazó a Martín Redrado en el Banco Central no fue tratado su pliego. Los actuales miembros del Banco Central tampoco tuvieron tratados sus pliegos. Pero cuando esté el pliego se verá.

-Caamaño modificó el diseño de la AFI: eliminó la figura de subdirector y redujo la cantidad de secretarías. ¿Se va a mantener el organigrama o se va a regresar al anterior?

-Estoy de acuerdo con las modificaciones que ha hecho Caamaño. No creo que la vieja articulación de “Señor 5″ y “Señor 8″ sea lo más funcional ni ejecutivo a la hora de gestionar la inteligencia. Me siento más cómodo con este diseño, que es similar al de otras estructuras del Estado.

-En la última semana circuló que el exjefe del Ejército César Milani podía desembarcar en la AFI, ¿existe esa posibilidad?

-No, para nada. Es imposible.

Robo en la casa de Milani

-Sonó el nombre de Roberto Román, que fue director de Inteligencia de Estrategia Militar durante sus dos gestiones en el Ministerio de Defensa, y que luego fue desplazado del área con la llegada de Jorge Taiana. ¿Román lo va acompañar dentro de la AFI?

-Roberto Román es una persona de muchísima confianza mía. En los dos períodos que fui ministro de Defensa él estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y obviamente confío mucho en él. Sí, me gustaría mucho que me acompañe, y he recibido de parte de algunos funcionarios que acompañaron a Cristina Caamaño sus renuncias indeclinables, así que estoy conformando un equipo que combine la continuidad de la gestión.

-O sea que hay vacantes para cubrir...

-Lo que busco y lo que seguramente encontraré es que la mayor parte de los funcionarios que acompañaron a Caamaño se queden para darle continuidad a la gestión, pero donde sienta que tenga que colocar personas de confianza mía para cumplir con la misión principal de la AFI lo voy a hacer.

-¿Y cuál será la misión principal de la AFI bajo su gestión?

-Producir inteligencia estratégica nacional, tener información calificada y analizada de manera tal de que a quienes son los decisores les permitan completar su cuadro de situación ante determinadas circunstancias y coyunturas tengan el menor margen de error posible. En los distintos ámbitos.

-En el contexto geopolítico actual, ¿hay una suficiente cantidad de delegados de la AFI en el exterior?

-Hay delegados que están funcionando pero es un momento prioritario para tener información sobre cómo se mueve el mundo. Fundamentalmente es una mirada que tiene que ver con la política exterior de la Nación, que no es mía, es coordinada con cuáles son los objetivos y del Presidente y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En función de eso hay que definir los lugares y los países en los que hay que acreditar personal de la AFI. No es sencillo pero es prioritario. Antes de la guerra teníamos un mundo que no estaba estático, no era el mundo unipolar a la salida del muro de Berlín, era un mundo que ya era más multipolar con aparición de distintos actores y hay que saber que modificación de bloques regionales tiene mucho impacto en nuestro país. Por ejemplo, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). O la invasión de Rusia en Ucrania. Todo eso exige tener una mirada muy precisa en cuanto a la política exterior.

-¿Qué tipo de material de inteligencia tiene que generar la AFI?

-La inteligencia es una cosa importante para todos los estados del mundo, lamentablemente se ha confundido mucho inteligencia con espionaje. Hoy no es así, lo del espionaje tiene que ver con otra época, otra historia. Con Caamaño trabajé casi en conjunto, tanto ella como yo en Defensa una de las primeras acciones que tomamos en 2020 fue bancarizar el personal que cobraba casi en negro. Después se eliminaron los alias, y ahora la totalidad del personal no tiene alias. El alias antes era lo normal. Ahora solo se otorgará en el caso de que alguna operación específica requiera un alias. Los fondos reservados hoy equivalen a un 10% de los que existían antes. Se han reducido notablemente dentro de la AFI y son utilizados para llevar las acciones que la propia ley impone. Tienen su rendición en la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso y son una cantidad muy reducida de lo que tradicionalmente se utilizó.

-En más de una oportunidad la oposición cuestionó el rol de la Comisión Bicameral de Inteligencia por ciertas acciones relacionadas con el avance de expedientes judiciales.

Leopoldo Moreau

-Yo trabajé mucho con la Comisión porque tuve que rendir cuentas por el manejo de los fondos en la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa, y siempre trabajé bien. Tiene legisladores de mucho prestigio como Eduardo Valdes, Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade. Muchos fueron compañeros míos. Es una comisión que se ha movido y ha tenido actividad parlamentaria.

-Moreau fue denunciado por un sector de la oposición por abuso de autoridad, ¿La Comisión nunca se extralimitó en sus funciones?

-Acá los que se extralimitaron en sus funciones fueron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

-¿Cómo ve a la figura del Presidente?