Agustín Zaeta, uno de los cuatro jóvenes detenidos, aceptó declarar en el caso del esecretario de Cristina Kirchner Crédito: Horacio Córdoba

EL CALAFATE.- Agustín Zaeta se presentará a declaración indagatoria como parte de la estrategia de la familia de los jóvenes e intentar así su excarcelación, en el marco de la causa que investiga el asesinato de Fabián Gutierrez, exsecretario de Cristina Kirchner , cuyo cuerpo fue encontrado el sábado , semi enterrado y con puntazos en el cuello. La defensa de los detenidos descartó el móvil político.

"Su detención se produce porque es hermano de ( Facundo Zaeta ) y va a dar sus explicaciones", afirmó hoy el doctor Carlos Muriette, uno de los abogados elegidos para la defensa de los hermanos Zaeta que aún se encuentran detenidos junto con Facundo Gómez y Pedro Monzón.

Por estas horas, se trata de definir cuál fue el rol de cada uno de los cuatros detenidos la madrugada en que mataron al hombre quien desde joven, y durante casi dos décadas, fue parte de la intimidad de los Kirchner, primero durante la gobernación de Santa Cruz y luego en la quinta presidencial de Olivos.

El sitio donde fue hallado el cuerpo de Gutiérrez, el sábado pasado Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Torres

"La fuga es una versión de los medios, Agustín vive en Punta Soberana y el iba a la casa de otro amigo a buscar a su hermano, que estaba con otros amigos, allí la distancia es de kilómetros, el no se estaba fugando", explicó Muriete en declaraciones a radio nacional LU 23 "Lago Argentino". La madrugada del sábado, cuando aún no había aparecido el cuerpo de Gutierrez, Agustín Zaeta fue detenido en la cercanía de su casa.

El abogado insistió en que el mayor de los hermanos Zaeta no estuvo involucrado esa noche en los hechos. "El no tiene nada que ver, el subió al auto que estaba en disponibilidad, fue a buscar a su hermano porque no lo podían encontrar", y aclaró que en el expediente hay otros elementos testimoniales que lo desvinculaban de la causa.