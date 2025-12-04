Alberto Baños renunció a la subsecretaría de Derechos Humanos

Alberto Baños renunció hoy a la subsecretaría de Derechos Humanos, confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.

Baños, un exjuez del fuero penal, ocupó el cargo desde el comienzo de la gestión libertaria, cuando el área era todavía una Secretaría. “Cumplió con los dos años prometidos, hizo un trabajo agotador. Se lució”, afirmaron en la cartera que dirige Mariano Cúneo Libarona.

El exjuez Alberto Baños en el Palacio de Tribunales de Talcahuano, el 19 de mayo 2003 Enrique García Medina

Su sector fue uno de los más afectados por el achicamiento del Estado que emprendió el Gobierno de Javier Milei, por lo que Baños recibió permanentes cuestionamientos por parte de organismos de Derechos Humanos, desde donde no lamentaron su salida.

Los recortes constantes a todas las actividades en el predio de la ex ESMA, en donde tienen su sede Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación Hijos, incluyeron el despido de más de 800 empleados en lo que va de 2025, según fuentes de esos sectores.

A marzo de este año, según las cifras oficiales, los despidos superaban los 400 empleados, un recorte que alcanzó al Museo Sitio de Memoria ESMA, al Archivo Nacional de la Memoria y al Banco Nacional de Datos Genéticos.

“Desde que asumimos, despedimos a 405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa el 44% del personal recibido. También eliminamos el 39% de los cargos jerárquicos“, comunicó en marzo de este año el ministro Cuneo Libarona, que se puso al frente de muchos de los anuncios de la subsecretaría.

“Uno de los ejes de nuestra gestión es terminar con los negocios que se montaron con los Derechos Humanos“, completaba aquel mensaje.

“Memoria completa”

Por fuera de los números del recorte, a Baños lo separaba un abismo ideológico de las organizaciones de D.D.H.H.

A mediados de noviembre, en una exposición ante el Comité contra la Tortura de la ONU, en Ginebra, el exjuez brindó un discurso que levantó controversia, en el que habló de una “memoria completa” respecto a la última dictadura militar.

“Nosotros vamos por un sistema de memoria completa, no soslayada, no sesgada. En nuestro país hubo más de 1000 muertos por la acción del terrorismo de las milicias guerrilleras”, dijo y agregó: “Los hacedores de la memoria no lo han tenido en cuenta”.

“Los negocios del pasado se acabaron. Más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos sí, la corrupción no”, sostuvo.

La ex Escuela de Mecánica de la Armada (exESMA) Ignacio Sánchez

En febrero de este año, el exfuncionario fue noticia cuando, en la previa a un show gratuito del artista Milo J en un predio de la exESMA, presentó ante la Justicia una cautelar que suspendió el recital, que no contaba con autorización y no estaba protegido por ninguna medida de seguridad, explicaron luego.

Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes.

Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para…



Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para… — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) February 12, 2025

“Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”, publicó en X el ministro.

En mayo de este año, el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que la secretaría de Baños se convertiría en una subsecretaría. “Esto implica un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales”, aseguró entonces Adorni.