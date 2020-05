Como en el primer anuncio, Fernández se mostrará con Larreta y Kicillof

Maia Jastreblansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 13:05

El Gobierno tiene previsto anunciar esta noche, alrededor de las 20, el ingreso a la fase de "reapertura progresiva" de la cuarentena . La nueva etapa se fijará hasta el 24 de mayo y permitiría la movilización de hasta el 75% de los habitantes, aunque delegará en los gobernadores la habilitación de actividades.

El Presidente hará una conferencia de prensa junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como al inicio de la cuarentena.

Esto será así porque, a partir de ahora, quedará en evidencia que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un esquema diferenciado al resto del país: se habilitarán nuevas actividades, pero el confinamiento seguirá siendo mucho más estricto que en el resto del territorio nacional, dado que allí se concentra más del 60% de los casos de coronavirus.

Este mediodía, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra , se reunía con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti , para repasar los fundamentos epidemiológicos y sanitarios de los considerandos del nuevo DNU, que tendrá vigencia por dos semanas.

Habrá parámetros generales para todo el territorio nacional, como la prohibición para retomar las clases o para efectuar eventos masivos y el control de las fronteras, pero se pasaría a un esquema más flexible, de "restricciones locales", con el poder de decisión en manos de gobernadores e intendentes. Es decir, cada provincia y cada ciudad tendrá sus particularidades.

Hoy es un día "D" para el Gobierno. A las 18 vence el plazo para que los bonistas acepten la oferta de canje de deuda que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán y se conocerá qué porcentaje de los acreedores adhieren a la propuesta. En caso de que la negociación no prospere, habrá tiempo hasta el 22 de mayo antes de que la Argentina entre en default o pague parte de sus compromisos.

Al tiempo que anuncie la prórroga de la cuarentena, Alberto Fernández podrá exhibir una foto importante, sentado en Olivos y escoltado por Kicillof y Rodríguez Larreta.

La Casa Rosada habilitará una conferencia de prensa, con preguntas, para que no queden dudas de los pormenores de las medidas, como ocurrió hace dos semanas. En esa ocasión, el Presidente hizo una anuncio grabado, habilitó las salidas recreativas y tomó por sorpresa a los gobernadores, que al día siguiente dieron marcha atrás.

Los detalles del anuncio eran definidos este mediodía por la Casa Rosada. Las administraciones bonaerense y porteña solo acompañarán. Esta mañana, los colaboradores del Presidente estimaron en diálogo con LA NACION que el mensaje será alrededor de las 20. Hasta ahora, todos los anuncios fueron de noche.

La Ciudad

Rodríguez Larreta tiene previsto realizar su propia conferencia de prensa después de acompañar al Presidente en el anuncio. Si la comunicación hoy en Olivos se atrasa, lo más probable es que el jefe de gobierno porteño haga un acto propio mañana para explicar en detalle el alcance de las medidas en la Ciudad.

Según pudo saber LA NACION, en Capital Federal se habilitarán las caminatas recreativas y "responsables" con niños, solo los fines de semana (es decir a partir de la semana próxima), durante horarios determinados y en las inmediaciones de los hogares. Los adultos mayores, probablemente, deban continuar con el aislamiento.

Respecto a los comercios, en la Ciudad aprobarán la reapertura de algunos rubros, a partir de las 11 de la mañana , para evitar la concentración de pasajeros en el transporte público en horas pico. No podrán abrir ni los locales de indumentaria, ni las peluquerías, ni los centros de cuidado personal ni los shoppings. Tampoco los restaurantes, aunque se les permitiría operar con el formato take away y delivery, para darle un poco de oxígeno a ese sector.

Los estudios de profesionales, señalaron fuentes de la Ciudad a LA NACION, tampoco podrán abrir sus puertas . Y en el caso de la construcción, solo se habilitarían pozos, excavaciones y demoliciones, con horarios determinados.

La provincia

En la provincia, Kicillof está concentrado en reactivar el sector industrial. El ministro de Desarrollo Productivo ya tiene un listado de una mil empresas de diferentes rubros, como el automotriz, autopartes, química, petroquímica, plástica, metal mecánica, cemento, textil, indumentaria y calzado, que tienen protocolos sanitarios aprobados para volver a operar.

El gobierno bonaerense también está dispuesto a habilitar la construcción y lentamente, podría otorgar habilitaciones comercio por comercio, siempre que se habilite un protocolo de funcionamiento.

Respecto de las salidas recreativas, hoy la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García afirmó que no está en la voluntad de los intendentes del conurbano habilitarlas. "En el conurbano no hemos tenido pedidos de intendentes de salidas recreativas en los últimos 10 días; todo lo contrario. El gobernador hizo consultas con los 29 distritos del GBA y los intendentes no pidieron salidas recreativas porque se hace muy difícil el control", dijo esta mañana.

La ministra remarcó la existencia de "dos realidades en la provincia". Por un lado, la del interior, con "distritos que han abierto actividades comerciales y la producción hace semanas". Por el otro, el conurbano, que sigue "muy limitado por el tema del transporte público".