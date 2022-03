Alberto Fernández aseguró que “desprecia” al FMI y dijo: “A Cristina nunca le critiqué su política de no endeudamiento”

En un encuentro con concejalas e intendentas de todo el país, el presidente Alberto Fernández hizo una férrea defensa de su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con énfasis en los dos años que le llevó a su administración alcanzar el acuerdo que ahora deberá tratarse en el Congreso y que no se sabe cuánta adhesión cosechará en la oposición, ni en el oficialismo. Sin embargo, dijo que “desprecia” al organismo de crédito y habló sobre su postura en cuanto a la deuda externa durante las administraciones de su ahora vicepresidenta Cristina Kirchner. “De Cristina, miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué su política de no endeudamiento”, dijo.

En un extenso discurso durante este evento organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Fernández -acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez-, defendió también la estrategia de su gestión durante la pandemia y elogió al intendente Mario Ishii, justo en otra semana polémica para el mandatario de José C. Paz, que pidió un minuto de silencio por Croacia, en vez de por Ucrania, en medio de la invasión rusa.

Alberto Fernandez participa del cierre del Encuentro Federal de concejalas e intendentas Captura TV

Ante las críticas al acuerdo por la deuda que siguen en aumento desde La Cámpora y con una incertidumbre reinante sobre lo que acontecerá en el Congreso, adonde se trasladó el centro del debate, Fernández señaló: “Ahora que tenemos que enfrentar este acuerdo con el Fondo del que nadie está feliz, algunos creen que esto para nosotros es un fuerte condicionamiento que nos va a frenar en estos deseos colectivos. Quiero que sepan que negocié dos años para que eso no pase”.

En esa línea, envió también un dardo indirecto al expresidente Mauricio Macri, quien aseguró el año pasado que él hubiese arreglado con el organismo de crédito “en cinco minutos” si ganaba las elecciones. “Si hubiera seguido el consejo del que me decía ‘esto se arregla en cinco minutos’ nada de esto podría estar diciéndoles. Les estoy diciendo que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que los jubilados seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese mismo FMI que yo desprecio tanto como todos”, comentó Fernández.

Cuando los tiempos de la negociación también hacen ruido en el frente interno, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, como el principal actor apuntado, Fernández señaló, mientras miraba al público: “Este acuerdo con el FMI tardó dos años porque ustedes me preocuparon más que los acreedores”.

Su alocución también tuvo lugar para una referencia a la decisión de los legisladores de Pro de abandonar el recinto cuando el martes Fernández llegó a la Cámara de Diputados para la apertura de sesiones ordinarias: “Estamos viviendo un tiempo bisagra en la Argentina, admitamos que me ha pasado de todo a mí. Llegamos con un país destruido, con una deuda que no sabíamos por dónde empezar, llevábamos 99 días juntando impulso y cayó la pandemia. No teníamos al sistema de salud en condiciones de resolver semejante catástrofe. Ahora, nos hicimos cargo porque somos peronistas. Y como somos peronistas, les contamos lo que recibimos, aunque algunos se levanten y se vayan. Y además decimos ‘pongamos el pecho y empecemos a trabajar’, e hicimos un montón”.

Los elogios a Ishii: “Ha construido un pequeño Estado”

El expresidente fallecido Néstor Kirchner fue el referente político más nombrado este mediodía por el mandatario, quien contó varias anécdotas. Entre ellas, destacó que Kirchner le decía que ponga atención en los reclamos de los intendentes -en un guiño a las jefas comunales presentes- y fue ahí cuando habló de Ishii.

“Mario Ishii me asombra. Es intendente de José C. Paz, un lugar muy postergado, donde ha tenido que hacer desde la municipalidad todo: construye, produce los ladrillos, compra el cemento, construye los hospitales... Por la debilidad que tiene ese lugar. Y admito lo que hace, lo admito, porque se ha puesto a cargo un pequeño Estado, ha construido un pequeño Estado para seguir mirándole la cara a sus vecinos”, sostuvo Fernández.

La cuestión federal fue otro de los puntos que el Presidente abordó y -en una exposición distendida, donde hubo comentarios con el auditorio- le respondió a una de las funcionarias presentes. “Saben que soy porteño. A la compañera que reclamaba que el peronismo gane en la Ciudad, yo quiero lo mismo que vos”, le dijo Fernández, que una vez más se autodenominó como “el porteño más federal de todos”, por ser su mamá bonaerense y su papá riojano.

“Crecí en esta ciudad maravillosa, pero que comparada al resto del país es completamente injusta. Una ciudad que tiene el ingreso per cápita de países europeos, mientras convive con un interior con ingresos de países muy pobres. Siempre renegué contra esa realidad”, comentó el Presidente, en un tramo de su discurso que apuntó a la cuna de Pro y adonde gobierna Horacio Rodríguez Larreta, uno de los opositores que se perfila para disputar la Casa Rosada el año próximo.

“Siento que la Argentina tiene un muy serio problema: en la periferia no se logra vivir bien y avizorar un futuro. Y muchos de los que viven en el norte y en el sur piensan que en las grandes ciudades encontrarán un futuro que nunca encuentran. Vienen a las grandes ciudades para terminar hacinados en los márgenes, sobreviviendo en la pobreza. Y nosotros, tratando de ver cómo los ayudamos a sobrevivir”, relató Fernández, que bajo esa postura dijo que es necesario crear políticas para que las personas se desarrollen hasta el fin de sus días en los lugares donde nacen.

“¿Qué tienen los porteños que no tengan el resto de los que habitan el interior de nuestra patria?”, se preguntó cuando exclamó la importancia de crear universidades en todas las provincias y tras meses de conflicto con la Capital por distintos temas, como la coparticipación o el traslado de las líneas de colectivos.

Por último, Fernández -que fue precedido por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta- pidió “terminar con los canallas " que ejercen violencia de género. “La mejor sociedad que podemos construir es la que amplía derechos, da más libertades y hace mejor calidad de personas. Tenemos que terminar con esta idea de que vamos a segregar a este porque es homosexual, a esta porque es lesbiana, al otro porque es transexual. ¿Qué me importa la sexualidad de la gente? Perdónenme, pero he conocido muchos más canallas heterosexuales que canallas homosexuales”, dijo el Presidente, que defendió la ley de matrimonio igualitario sancionada durante la administración de Cristina Kirchner, en 2010.

“Estoy acá para darle felicidad a todos y todas porque soy un peronista. Quiero que todos volvamos a poner en valor lo que somos: un pueblo maravilloso. Y vamos a terminar juntos con una frase del himno. ‘Al gran pueblo argentino, salud’. Gracias a todos y a todas”, cerró el mandatario, que fue aplaudido y recibió cantos en varios momentos de la jornada, que se enmarcó en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es el próximo 8 de marzo.

Noticia en desarrollo