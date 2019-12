Alberto Fernández confirmó que Ginés Gonzaléz García será su ministro de Salud

Alberto Fernández confirmó a Ginés Gonzaléz García como ministro de Salud Crédito: J. Mura

El presidente electo, Alberto Fernández, aprovechó hoy un acto en la facultad de Medicina para confirmar que Ginés Gonzaléz García será su ministro de Salud.

"Tuve la idea de construir un gabinete con gente joven, pero no conozco a nadie que sepa más que Ginés de eso. Le dije que hice lo posible para no convocarlo, pero que tiene que hacerse cargo", dijo Fernández en el Día del Médico, cuando le entregaban el título " Honoris Causa" a González García, quien que ocupó el cargo de Ministro de Salud durante la presidencia de Néstor Kirchner.

González García había llegado a la primera plana nacional de la mano de Eduardo Duhalde al asumir al frente de salud el 2 de enero de 2002, en medio de la crisis. Permaneció en el cargo durante toda la presidencia de Néstor.

"Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito Ginés. No te necesito yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, de tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender. Vení y hacete cargo", agregó Fernández.

Si bien Alberto Fernández anunció que presentará su gabinete el próximo viernes, con la confirmación de González García ya son varios los nombres confirmados dentro de la estructura del Frente de Todos.

Otros de los números puestos son: Santiago Cafiero, que ocuparía la Jefatura de Gabinete; Vilma Ibarra, la Secretaría Legal y Técnica; Eduardo "Wado" de Pedro, el Ministerio del Interior; Daniel Arroyo, el Ministerio de Desarrollo Social y Felipe Solá la cancillería.

El regreso de González García a Salud fue recibido con entusiasmo por las personas que bregan por la legalización del aborto en el país.

El 22 de agosto pasado, en su visita a Terapia de Noticias, por LN+, el médico había dicho que es un defensor de "la decisión política de legalizar el aborto", y agregó: "La despenalización va a ser más fácil que la legalización".

"Lo único que hacemos así es que se muera gente que no se tendría que morir; todo lo demás sigue pasando y la cantidad de abortos sigue siendo igual. El mundo civilizado y todo occidente sería un asesino serial, según los argumentos que usaron quienes dicen que hay dos vidas. Es seguir en contra de todo lo que hace el mundo", argumentó Gonzáles García, quien fuera también embajador en Chile.

Según dijo, es importante que el debate no se trate como un combate: "No lo pondría como un cartel para salir a la calle, porque me parece que la Argentina, así como está, confrontada, enfrentada y con una enorme cantidad de dificultades... realmente hay que tratar de atenuar los temas que han resultado irritativos o que se han usado con otras finalidades políticas".

Además, dijo: "Yo creo que Alberto va a impulsar la despenalización del aborto".

