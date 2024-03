Escuchar

Luego de que la administración de Javier Milei decidiera cambiarle el nombre al ahora exsalón de las Mujeres, el expresidente Alberto Fernández cuestionó la medida y la consideró “una provocación”. En una iniciativa promovida por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el espacio pasó a llamarse Salón de los Próceres.

“En el Día Internacional de la Mujer, el gobierno nacional decidió eliminar el nombre del Salón creado en la Casa Rosada para homenajear a las mujeres argentinas que lucharon por esa igualdad y fueron referentes en distintas disciplinas”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

El cambio de denominación fue confirmado este viernes a la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que la modificación fue por disposición de la hermana del Presidente y argumentó que el lugar -que había sido inaugurado el 6 de marzo de 2009 por Cristina Fernández de Kirchner- “estuvo diez años abandonado y prácticamente sin tener mantenimiento”.

“Allí ahora, irónicamente, operará un equipo de comunicación para sostener con sus modos las políticas oficiales”, reclamó Fernández, quien en 2020 había reinaugurado las instalaciones en el contexto de las actividades por “la Semana de la Mujer Trabajadora”.

En aquel momento, la información oficial recordaba que en 2015 el entonces presidente Mauricio Macri lo subdividió y lo convirtió en oficinas. En tanto, durante el paso de Unión por la Patria (UP), pusieron en marcha también la antesala de Mujeres, Géneros y Diversidad, donde se incorporaron las imágenes de Lohana Berkins, Carlos Jáuregui, María Elena Walsh, Néstor Perlongher y María Florentina Gómez Miranda.

“Esta provocación nos compromete aún más en preservar y potenciar las políticas de Estado que procuran la igualdad, el respeto a la diversidad y la atención de las víctimas de violencia por su condición”, señaló el exjefe de Estado y luego envió su reconocimiento “a todas las mujeres que han luchado y luchan por ampliar sus derechos y alcanzar así la igualdad que aún no le es suficientemente reconocida”.

Según contó Adorni en su conferencia de prensa matutina, la idea de la gestión de La Libertad Avanza es que el recién denominado Salón de los Próceres quede bajo el área de Comunicación, que él mismo dirige y que está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. No obstante, no pudo dar precisiones en cuanto a cuál será la funcionalidad que allí se cumplirá. “El destino... la verdad, no lo sé. Pero entiendo que va a ser un museo con los cuadros que había”, señaló.

Frente a los ruidos que puede originar esta decisión justo el 8 de marzo, en medio de la convocatoria de marchas y diversas actividades por la fecha conmemorativa, Adorni trató de justificar la determinación con una serie de porcentajes alusivos a la cantidad de mujeres que ocuparon cargos en los últimos gobiernos. “Néstor Kirchner tenía 20% de mujeres en el Gabinete; Cristina, 25%; Alberto tenía 18%; y nosotros, 45%. Además esas mujeres están en ministerios importantes: Patricia Bullrich en Seguridad, Sandra Pettovello en Capital Humano y la canciller Mondino”.

