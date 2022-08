Alberto Fernández criticó el rol de Estados Unidos en la guerra en Ucrania

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves acto de cierre de un seminario que reunió a líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en el Centro Cultural Kirchner. Desde allí abordó los desafíos abiertos por la pandemia y apuntó contra el accionar de Estados Unidos y otras potencias de Occidente en la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Tras la pandemia, asistimos a lo inexplicable de una guerra como la que se ha desatado con la invasión rusa sobre Ucrania, donde además hay una suerte de promotores pasivos de la guerra , que no mandan tropas pero mandan armas, y dejan que toda esa zona se recaliente, que el conflicto escale y que las vidas se sigan perdiendo”, manifestó.

En su rol de presidente pro témpore de la Celac, el cierre del seminario internacional “El futuro de la integración: Unidad en la Diversidad”, Alberto Fernández recordó que planteó tiempo atrás en una reunión en la G7 los efectos que deja el conflicto en Europa en todo el mundo. “ Ellos se disparan misiles y a nosotros nos llega el hambre ”, afirmó Fernández.

“Ya no es un conflicto de Rusia con Ucrania, es un conflicto que afecta a toda la humanidad , afecta al sur del globo, y afecta a América Latina también”, observó Fernández. “Y esto hay que terminarlo”.

Fernández habló de los desafíos de la Celac y recordó el impulso dado a la organización junto al mexicano Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya “no representaba” los intereses de la región, al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo, encabezado por Mauricio Claver-Carone, nominado por Donald Trump.

Habló de avanzar en una “institucionalidad” para que “adquiera otra fuerza” en el marco de un esquema en el que las decisiones de la organización sean aplicables a todos los países miembros. Aseveró que López Obrador aspira, en esa línea, a que la Celac pueda ser la base para que la región adquiera una entidad similar a la de la Unión Europea.

“La Unión Europea existió el día en que Europa decidió avanzar en conjunto, tener una moneda común y aceptar un sistema de legislación comunitaria que todos deben respetar. Eso hasta acá no lo hemos logrado”, sostuvo. Y agregó: “No solo en la Celac. No lo hemos podido hacer en el Mercosur, que es más chiquito todavía”.

Fernández destacó las ventajas de Argentina y de la región en la producción de energía renovable, el litio, y las reservas de carbón y gas. “Tenemos que dejar de exportar la producción primaria y avanzar en la industrialización. Tenemos las condiciones para desarrollarlo porque eso es multiplicar su valor”, acentuó.

Por otro lado, se refirió a la situación de Cuba y Venezuela, condenó las sanciones económicas y evitó referirse a la violación de derechos humanos y políticos en ambas naciones. “Debemos trabajar para que los bloqueos se terminen en este continente. tenemos dos países bloqueados y eso es imperdonable”, sostuvo.

“Cuba carece de capacidad financiera que necesita para poder difundir sus vacunas contra el covid. Lo sufro profundamente. Es un bloqueo que lleva más de seis décadas”, señaló. Y agregó: “Y ahora el de Venezuela, que esperemos que se termine pronto y que los venezolanos vivan en democracia, eligiendo libremente como ellos quieran”.

La mención de Alberto Fernández sobre Venezuela se dio luego que días atrás el gobierno de Nicolás Maduro lo cuestionara por la retención del avión venezolano-iraní de la empresa Emtrasur en Ezeiza. Hoy, el mandatario argentino habló de consolidar “la unidad” en la región.

“Fortalecimiento institucional”

Previamente al encuentro de líderes, el canciller Santiago Cafiero estuvo al frente del encuentro de coordinadores de la Celac, en el que propuso avanzar en el “fortalecimiento institucional” del bloque que reúne a 33 países de América latina y el Caribe.

”Esta es la gran discusión que quiere dejar abierta la Argentina” como legado de su gestión al frente de la Presidencia Pro Témpore del bloque regional, enfatizó la semana pasada en un encuentro con la prensa Gustavo Martínez Pandiani, subsecretario de Asuntos de América Latina y coordinador de la Celac.

A lo largo del encuentro, el Gobierno celebró el “éxito” de su propuesta, mientras que el expresidente uruguayo José Pepe Mujica relativizó la institucionalización de la Celac al considerar implica “un camino muy largo”.

“No hay ninguna integración a la vuelta de la esquina”, comenzó el expresidente uruguayo. Y continuó:“ No podemos dar lo que no tenemos, y los pueblos en las calles no hablan de integración”.

Con información de Télam