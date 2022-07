Alberto Fernández cuestionó las críticas a su gestión: “Todos los días nos quieren deprimir”

En un acto donde anunció obras junto a gobernadores, el presidente Alberto Fernández se quejó por las críticas que recibe su gestión, después de la inestabilidad política y económica que vivió con el recambio en el Palacio de Hacienda. “Todos los días nos quieren deprimir”, expresó este mediodía.

El mandatario contó que leyó esta mañana un reportaje a un psiquiatra o psicólogo -dijo no recordar la profesión del entrevistado- y que este hombre se refería a los efectos de la crisis de coronavirus sobre la salud mental. “Hablaba de los efectos de la pandemia, de la angustia que ha dejado en nosotros, de cómo ha crecido la depresión después de la pandemia. Hablaba en términos universales, no de la de la Argentina. Y me preguntaba cuánto tenemos que hacer para ayudar a que esa gente salga de ese estado depresivo”, comenzó.

El Presidente se quejó contra quienes critican su gestión captura de video

Entonces, dijo como “dato interesante” que recolectó de ese artículo que 60% de la gente sale de la depresión y que 40% “queda con momentos recurrentes”. Fue ahí cuando deslizó: “A nosotros todos los días nos quieren deprimir, hacen lo imposible para hacernos sentir que estamos en el peor de los mundos”.

Y bajo esa postura, planteó las formas en que quieren “deprimir” a los argentinos. “Algunos, hablando... Los mismos que nos causaron la depresión vienen a contarnos lo deprimidos que estamos”, sostuvo en primer término como un dardo indirecto hacia la oposición.

“Otros lo hacen actuando, especulando, poniéndonos al límite permanentemente”, indicó, en lo que pareció ser un mensaje dirigido al mercado, ante las tensiones cambiarias que se aceleraron desde que Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía y fue reemplazado por Silvina Batakis.

Sin embargo, hizo una salvedad. “En ese estado de desconcierto algunos repiten una frase que dice: ‘La política son todos iguales’. Y no somos todos los mismos. Porque algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria, soberana; y otros creen en una sociedad claudicante, que tiene amparo para la mitad de la Argentina y deja a la intemperie a la otra mitad. No estamos entre estos últimos, estamos entre los primeros”, dijo.

El mandatario presentó desde la Casa Rosada el programa “Argentina grande”, basado en más de 120 planes de infraestructura para las distintas provincias. En Balcarce 50 estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Noticia en desarrollo