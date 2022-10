Alberto Fernández destacó el “crecimiento de la Argentina”, aunque advirtió: “Tenemos que ver cómo ordenamos las cuentas públicas”

escuchar

Tal como lo hizo ayer en Cañuelas, hoy el presidente Alberto Fernández llegó al municipio bonaerense de Hurlingham para inaugurar obras. Desde ahí destacó el “crecimiento de la Argentina”, aunque advirtió: “Tenemos que ver cómo ordenamos las cuentas públicas”. Asimismo, aseguró que “nadie lo hará ceder” y que la gestión continuará en el mismo rumbo. “La Argentina está avanzando como cada vez que nos tocó gobernar”, manifestó.

“Nosotros no debemos parar el crecimiento de la Argentina, tenemos que ver cómo ordenamos las cuentas públicas, que son necesarias ordenar, pero no paremos el crecimiento de la Argentina, no paremos eso”, indicó.

En ese sentido, destacó dos rubros: dijo que la gastronomía “recuperó la cantidad de trabajadores que tenía antes de la pandemia” y que sobre eso aumentó 70.000 puestos más. También notificó que la construcción pasó de 220.000 a 450.000 trabajadores en lo que va de su gestión. “Hemos creado 1,3 millones de puestos de trabajo”, sintetizó Fernández.

Entonces, dijo: “La Argentina está avanzando como cada vez que nos tocó gobernar. Los otros nos critican, pero los que tenemos que sacar del pozo a la Argentina cuando ellos gobiernan somos nosotros, una y otra vez”.

Después hizo un repaso por las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner. “Recuerdo el 25 de mayo de 2003, cuando acompañé a Néstor. El parte de la Policía Federal decía que había 80.000 piquetes en todo el país. Cuando llegamos, iban a los actos y nos dejaban cartas, nos pedían planes sociales. Cuando nos fuimos de la gestión con Néstor nos pedían mejor trabajo. Ya tenían y querían mejorarlo”, comenzó.

Luego, ponderó los años de la actual vicepresidenta frente al Ejecutivo. “Cuando se fue Cristina le pedían que los trabajadores no paguen Ganancias. Ese fue el progreso de esos años y el que queremos incentivar hoy también”, contrastó, a la vez que criticó a la administración macrista, entre otras cosas, por dejar “70% de la obra pública paralizada” y por la deuda externa.

En tanto, Fernández reafirmó el tono que le imprime a su administración pese a los cuestionamientos externos e internos. “Estamos haciendo todo con la convicción y fortaleza moral de siempre”, afirmó. “Nos han golpeado la pandemia, la deuda, la guerra. Nos golpean todos los días los disparates que escriben en los medios, pero nadie nos hace cesar en nuestro esfuerzo, nadie nos hace ceder. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo y vamos a seguir por este rumbo para que más argentinos puedan vivir mejor”, sostuvo.

En el acto lo acompañaron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el extitular de Desarrollo Social recientemente fuera del cargo e intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta -que ahora volvió a su territorio para continuar la gestión local y dar una disputa de poder con La Cámpora de cara a 2023-, y también la titular de AYSA, Malena Galmarini, ya que se puso en marcha el nuevo módulo de una planta depuradora para el tratamiento de líquidos cloacales.

LA NACION