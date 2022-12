Alberto Fernández: “La Corte no me puede decir que le pague a la Ciudad”

escuchar

El presidente Alberto Fernández criticó con inusual dureza a la Corte Suprema, analizó que el fallo sobre coparticipación es “torcido” y dijo que el sistema judicial encarcela injustamente a la gente. Además, apuntó contra algunos jueces federales por los chats de Lago Escondido. “No creo que yo le haya enseñado tan mal a [Julián] Ercolini”, advirtió, sobre el juez federal que instruyó algunas de las causas que involucran a Cristina Kirchner.

Fernández también dijo, en una entrevista con C5N, que en el fallo de coparticipación la Corte se extralimitó “de un modo grave y poderoso” y consideró que la solución no pasa por la cantidad de miembros. “Lo que se necesita es que retomen la senda del derecho”, advirtió el Presidente. Además, apuntó contra la justicia en general. “Todavía estoy esperando que alguien investigue a Macri por el Correo, por la deuda y por la venta de acciones de Autopistas del Sol”, indicó.

Fernández habló de la crisis económica e indicó que “contra todo pronóstico” la Argentina “creció en estos tres años”. En una entrevista televisiva, Fernández se quejó de la campaña de “desesperanza” que hicieron algunos sectores. “Decían que íbamos a tener un diciembre inmanejable y que no íbamos a poder cumplir con las metas con el Fondo. Pero nada de eso pasó”.

“En eso Sergio Massa sacó soluciones inesperada, por ejemplo, el dólar soja”, afirmó, en un elogio a su ministro de Economía. Y defendió la medida, cuestionada desde el propio oficialismo. “La Argentina necesitaba esos dólares”, explicó. “Lo que la Argentina enfrenta sistemáticamente es la falta de dólares”, añadió. “Este año expandimos el gasto pero no pasó nada de lo que pronosticaban. No hubo ajuste, no hubo reducción de nada. Hubo algunos retrasos en los pagos”, afirmó. Y volvió sobre el desajuste de la economía. “El déficit fiscal es malo, no es un problema de izquierda o derecha”, dijo. Y añadió: “Coincidimos con Sergio en eso”.

Además, vaticinó que el Frente de Todos está muy competitivo. “Nosotros estamos absolutamente competitivos. No estamos con la misma fortaleza que en 2019, eso es verdad. Y yo estoy seguro, ningún pueblo se suicida. Mi primer deber es garantizar la unidad, y cuando hablo de las PASO es para que nadie se vaya”, precisó, ante una pregunta de la periodista Rosario Ayerdi.

Alberto Fernández, contra Juntos por el Cambio

En una entrevista con el canal C5N, Fernández criticó a la oposición. “Lo que he vivido con esta oposición pocos lo han vivido. Ha sido una constante de querer paralizar al gobierno. Desde la hora cero. Nos denunciaban porque no compramos la vacuna Pfizer. Me acusaron de haber pedido coimas para comprar la vacuna Pfizer. Que la Sputnik no estaba probada, que la Sputnik no estaba probada. Y hoy llegamos más de 110 millones de dosis aplicadas. Somos de los países de mayor inmunidad en el mundo”, explicó.

“Cuando Martín Guzmán renunció...lo que nos hicieron. Jugaron con el dólar blue de una manera irresponsable. Me pregunto si son conscientes del daño que hacen”, afirmó en relación a la oposición.

Cuando le preguntaron sobre los que lo critican por blando, respondió: “Este fin de semana sentí como se puede desinformar a la gente. Frente al fallo de la Corte hicimos una reunión con los gobernadores. Realmente criticable por la cuestión del federalismo y muchas cosas jurídicas. Estamos todos de acuerdo que en los términos que ha sido planteado es incumplible. Digámoslo y anunciemos que vamos a recurrir este fallo. Si ustedes leen el documento que firmamos en ningún lugar dice que vamos a desobedecer a la Corte”, añadió.

Alberto Fernández: “La Corte se extralimitó de un modo grave y poderoso”

“Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el presupuesto, o cree nuevos impuestos. Pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho. La única forma que tengo de cumplir, para que vean mi buena voluntad de no levantarnos contra el Poder Judicial, tengo un remanente de bonos que puedo afectar al cumplimiento de lo que usted pide. Y esto se tradujo en que el viernes dijeron que yo había desobedecido la sentencia. Y después dijeron que la cumplí. Y luego Larreta dijo que me iban a denunciar por no haberla cumplido”, se quejó.

“Es todo una locura”, agregó. “Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de presupuesto que dice que no pague”, explicó el Presidente. “Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho”, manifestó, aludiendo a un refrán. “La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación, no está en la ley. No está en la discusión. El error conceptual enorme de la Corte es que dice que tiene que cobrar 2,95% en concepto de coparticipación, cuando no está incluida en la coparticipación. Es una transferencia lo que tiene”, precisó.

“Me están reclamando ese dinero para hacer subtes cuando en verdad en el norte de la Argentina necesitan agua”, apuntó Fernández. “Me extraña que en esa Corte haya dos santafesinos, yo lo escuchaba ayer al gobernador de Santa Fe explicar las penurias que pasan en el norte de esa provincia. Por favor súbanlo en un micro y que se entere lo que pasa ahí”, destacó el mandatario.

De esta forma, Fernández manifestó que “esta lógica” solo beneficia a un sector de la política “que se opone a reformar la justicia”. Y en esa línea sentenció: “El peor problema de la Corte es que ha perdido el sentido del derecho, todo criterio de Justicia”.

A lo largo de la entrevista, el mandatario destinó duras críticas al poder judicial. “Este sistema condena personas injustamente, actúan como operadores judiciales”, acusó.

“Estoy esperando que un juez investigue la responsabilidad de Macri en el correo, la deuda y en la venta de acciones de Autopistas del Sol. Yo que soy un hombre de derecho sigo pensando que lo van a hacer”, reclamó Fernández. Y en ese sentido continuó: “El atentado contra Cristina es de una gravedad inmensa que debió haber conmocionado a toda la Justicia y sin embargo vemos lo que pasa. ¿Cuándo vamos a revisar el funcionamiento de la Justicia?

A lo largo de la entrevista, el Presidente apuntó contra las críticas al Ejecutivo por haber pedido a la Corte que suspenda el fallo que restituyó fondos a la Ciudad. “No me vengan a explicar la república, lo que digo es que la Corte ha dictado una serie de fallos que son una intromisión a otros poderes. A un peronista no le hablen de democracia y libertad porque somos los únicos que la defendemos”, lanzó el mandatario.

Y tras ello argumentó: “No me expliquen la libertad los que permanentemente la violan. La Corte tuvo 16 años bajo análisis la inconstitucionalidad de una ley de la magistratura”.

En ese sentido, el Presidente retomó la cuestión de la falta de presupuesto y sostuvo: “La Corte no puede decirme que le pague a la Ciudad cuando no tengo presupuesto”.

Y al respecto concluyó: “La Corte se extralimitó de un modo grave. En cualquier país del mundo Ercolini estaría suspendido, por lo que vimos. Mahiques no sería juez y el fiscal general de la ciudad no sería fiscal”.

Fernández habló también sobre el feriado para festejar el campeonato del mundo. “Quería que todos pudieran salir a festejar. Era un momento importante de reencuentro de los argentinos”, explicó. “Cuando nos quieren hacer creer que somos un pueblo de cuarta, nos quieren hacer creer que Qatar es mejor porque no tiene sindicatos, miren, somos un país maravilloso”, sostuvo. “Padecimos a Macri, enfrentamos la pandemia y vamos a salir adelante. En el Frente de Todos las diferencias no son de fondo. Lo primero que nos importa son los que menos tienen”, indicó.

“Hay que institucionalizar el Frente de Todos. Los que se quieran presentar que se presenten. Que sea el candidato nuestro el que tenga mejores condiciones. No estoy pensando en la reelección”, afirmó. “El 10 de diciembre empezamos a transcurrir el año 40 de la democracia. Ha logrado muchas cosas”, indicó.

El presidente dijo que convocará a sesiones extraordinarias y que pondrá ahí la moratoria para jubilados. Además, reconoció que se está pensando en crear impuestos para compensar lo que la Corte le pide que le pague a la Ciudad de Buenos Aires.

LA NACION

Temas Alberto Fernández