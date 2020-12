"Cuando uno llega a fin de año descubre que la corte intervino en 20.000 casos pero sentencias saca menos de 100, con mucho tiempo de demora", dijo el presidente de la Nación Crédito: Presidencia

Tras la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que realizó un balance del primer año de gobierno del Frente de Todos y criticó con dureza a la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández siguió esa lógica y también se refirió al máximo tribunal. "En la Corte Suprema la apertura de los recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa, que no puede tolerarse y seguir aguantándose, y que debe ser corregido, regulado. Eso va a ser en favor de la Corte", expresó el primer mandatario.

"Marco estas cosas no para entrar en una disputa con la Corte, sino para que el ciudadano común entienda de lo que hablo, para que todos entiendan. Cuando uno llega a fin de año descubre que la Corte intervino en 20.000 casos pero sentencias saca menos de 100, con mucho tiempo de demora", dijo Fernández para FM La Patriada.

El Presidente manifestó que en los años de democracia, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo "se han corregido" y "han cambiado infinidad de cosas tratando de adaptarse a las demandas sociales", pero indicó: "La Justicia no ha hecho nada de esto, no se ha revisado. Es hora de que se revise, pero no para hacer algo en desmedro de la Justicia, sino para hacer una mejor sociedad".

El Presidente consideró "un error garrafal" que la Corte deje "que transcurra todo un proceso para después resolver cuando hay sentencia definitiva" y argumentó: "Estar sometido a proceso es un costo personal para mucha gente y si los procedimientos están mal hechos y se han violado garantías constitucionales, la Corte debe involucrarse y no según su sana discresión. Debe involucrarse porque el sistema lo obliga a hacerlo, porque sino el último tribunal no está funcionando como lo que debe ser".

