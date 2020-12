A un año de su asunción, Fernández diseñó una nutrida agenda de actos y anuncios. Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford / LA NACION

Vacunas, Derechos Humanos, Justicia. El presidente Alberto Fernández diseñó para hoy un hiperactivo y simbólico primer aniversario de su gobierno, que tendrá anuncios sanitarios "de cara al futuro" y una reivindicación de su política de "reconstrucción argentina", el día del debate parlamentario de una de sus promesas de campaña: la legalización del aborto.

"Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas",afirma el Presidente en el spot de un minuto, con música de su amigo Gustavo Santaolalla, emitido esta mañana y en el que reivindica su estrategia de combate a la pandemia, su postura de "un país que no quería deber, sino crecer con la gente adentro" en doble alusión al acuerdo con los bonistas por la deuda externa y sus políticas de contención social durante este año.

Luego de suspender una visita programada al laboratorio en el que Astra-Zeneca produce la vacuna contra el coronavirus en el país, el Gobierno convocó a un anuncio de prensa para este mediodía en Casa Rosada, protagonizada por el Presidente y su ministro de Salud, Ginés González García. "Anuncio sobre vacunas", informaron, lacónicos pero entusiasmados, voceros de la Casa Rosada.

Con el acuerdo con el gobierno ruso para la llegada de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V pendiente de firma, el laboratorio norteamericano Janssen se sumó el viernes pasado al listado de laboratorios que presentaron documentación a la Anmat para el registro de su vacuna, trámite que, además de Rusia y Astra-Zeneca presentó la farmacéutica Pfizer.

En el día internacional de los derechos humanos, y en el aniversario número 37 de la asunción de Raúl Alfonsín como primer presidente de la democracia recuperada, Fernández tendrá además otras dos fotos de fuerte simbolismo de cara a sus votantes: en la inauguración del museo de premios Nobel latinoamericanos, junto a Adolfo Pérez Esquivel, y al caer la tarde, en la ex ESMA, entregará los denominados premios Azucena Villaflor 2015-2020, rodeado de organizaciones de Derechos Humanos.

En el medio, habrá tiempo para la Justicia, con la recepción del informe final del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, la denominada comisión Beraldi, con "sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Justicia", según reza el comunicado oficial.

Tampoco en este caso, será algo casual. La entrega del informe de la comisión que integra el abogado de Cristina Kirchner llega el día después del furioso embate epistolar de la vicepresidenta contra el funcionamiento de la Corte Suprema, parte de un Poder Judicial, "el único perpetuo que no va a elecciones", según palabras de la ex presidenta, que criticó uno por uno a los miembros del Supremo Tribunal, incluida su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, considerada la más cercana al Gobierno. Desde el Gobierno aseguran que el Presidente comparte las críticas a la Corte Suprema en algunos casos, como su decisión de declarar "inadmisible" la presentación de los abogados del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, aunque el primer mandatario aún no se expidió sobre ese tema.

