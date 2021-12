Alberto Fernández entregó casas en CABA y Jorge Ferraresi aprovechó para chicanear a Horacio Rodríguez Larreta

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó este miércoles un acto en Parque Patricios, donde entregó viviendas del programa Procrear a 116 familias. Allí, estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que lanzó fuertes críticas contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En pleno sur de la ciudad de Buenos Aires y con el ruido de fondo de un cacerolazo de deudores de créditos UVA -programa lanzado en el inicio del gobierno de Mauricio Macri-, el ministro cargó contra Larreta. “Nosotros estamos acostumbrados a hablar cuando suenan los bombos, siempre suenan en nuestros actos. Entonces, fijate que en este lugar de la Argentina existen los dos países”, comenzó su discurso el exjefe comunal de Avellaneda.

Luego de repasar lineamientos generales del Procrear, apuntó: “Uno de esos países hizo que estas viviendas que comenzaron en 2014, fueran discontinuadas en 2018. En ese tiempo se transfirió a la Ciudad la adjudicación y, a través del jefe de Gobierno porteño, el mismo de ahora, les dio créditos UVA, son esos vecinos que hoy están afuera”.

En un discurso enrarecido, Ferraresi cuestionó a Larreta: “Un país de un jefe de gobierno que transfiere a su gente y le da vivienda para entrar a un sistema perverso de relación entre privados”. En la vereda opuesta, destacó la gestión del Frente de Todos: “Del otro lado, esta la Argentina que nos viniste a pedir que hagamos, Alberto, con el trabajo como mejor ordenador”, expresó.

Luego, interpeló a los beneficiarios que se encontraban en primera fila, quienes lo apoyaron con aplausos: “En 20 años ustedes van a vivir acá, con una cocina muy linda. Entonces tendrás una charla con tus hijos. Te preguntarán cómo hiciste para tener una vivienda. Les contarás que ‘estaba Alberto de Presidente, me metí en internet, trabajé con comisiones de cada sindicato, me dieron un crédito para pagar con parte de mi salario’. Ahí habremos construido país”, planteó Ferraresi. Y una vez más, chicaneó contra Larreta: “O puede haber otra charla. Les dirás a tus hijos que esa Argentina no la pudimos sostener y la posibilidad que tenés es que el jefe de Gobierno, que andá a saber en qué lugar esté, te mande al Banco Ciudad y te de un crédito UVA. Y seguramente les pasará lo mismo que les pasa a estos vecinos: tener una incertidumbre por una decisión política”, concluyó el ministro.

Ferraresi, uno de los intendentes que se tomó licencia para asumir en el Gobierno nacional, fue el primero en tomar la palabra frente a la platea de beneficiarios del programa. Luego, llegó el turno de Alberto Fernández quien bajó el tono, pero se dirigió en la misma línea hacia las personas que accedieron a su casa por crédito comercial.

“Hay momentos donde el poder satisfacer ciertas necesidades deja de ser un negocio. Ahora, las necesidades existen. Ahí debe aparecer el Estado. Por eso pensamos en el mismo Procrear de siempre, el que creó Cristina, pero poniéndolo en su esencia: facilitar acceso a crédito a un trabajador y que pueda pagarlo, que no se convierta en un problema”, dijo. Y continuó: “La opción es dejar que lo haga el mercado. Cuando pasa eso, el negocio es de otro, no de quien recibe la casa. Y el Estado está para dar derechos, no para hacer negocios”.

El mandatario nacional resaltó: “También estoy cumpliendo un sueño: que cada argentino pueda tener su casa. En los tiempos que vivimos, es un derecho que cualquier ser humano merece. Y el Estado debe hacer lo necesario”.